Cinco departamentos registran más de 1.000 contagios de covid-19 por día; epidemiólogo cree que los casos seguirán subiendo





13/01/2022 - 09:22:10

El Deber.- Bolivia alcanzó un récord de casos de coronavirus este miércoles 12 de enero. Según el Ministerio de Salud, en un solo día se registraron 14.063 casos. En paralelo, la vacunación masiva se ha reducido luego de que las autoridades nacionales decidieran suspender la exigencia del carnet de vacunación. El jefe nacional de Epidemiología, Freddy Armijo, en declaraciones a al red Unitel, observa un "crecimiento inusitado de casos de covid-19 en diferentes departamentos y, de manera puntual, "un crecimiento impresionante" en Chuquisaca, La Paz y Tarija. Según el informe del Ministerio de Salud, miércoles cinco departamentos superaron los 1.000 casos en las últimas 24 horas. A los tres casos mencionados, se suman Cochabamba y Santa Cruz, que encabezan la lista de personas contagiadas. El departamento cruceño es el que más casos reporta, el miércoles confirmó 4.552 casos. En el caso particular de Chuquisaca, la región ha superado en un 68% los picos máximos registrados en las olas anteriores. En La Paz, las cifras no han superado aún los picos más altos de las anteriores olas, explica Armijo. Solo en Pando se observa "una desaceleración de los casos en las tres ultimas semanas", puntualiza. Ante este panorama, el experto considera que el incremento de contagios continuarán registrándose en los próximos días, pues coincide con la opinión de un experto estadounidense que indica que existe la posibilidad de que la (variante) ómicron contagie a todos por su capacidad de infección muy alta. De forma tranquilizadora, Armijo también recuerda la menor letalidad que acompaña a la variante ómicron. "La tasa de letalidad es muy baja; también se ha reducido el tiempo de hospitalización que se promedia entre 2 y 3 días, mientras que la variante delta suponía de 6 a 8 días de hospitalización", dijo. Con estos pronósticos, Armijo no se atreve a augurar un retorno a las clases presenciales de manera pronta. "Habrá que ver el comportamiento de la pandemia", dice, pero no se muestra optimista para los primeros días de febrero, mes en que se inician las clases en todo el país. De todos modos, "corresponde a las autoridades educativas y políticas tomar esa determinación", añade. El jefe nacional de Epidemiología considera que es importante retomar la exigencia del carnet de vacunación desde el 26 de enero. Durante los últimos días de diciembre, cuando se anunció la vigencia del carnet, Bolivia registró récords de vacunación en una misma jornada. No obstante, desde que se anunció la postergación de la medida, la demanda de vacunas anticovid se ha reducido a la mitad. "Necesitamos algo de presión para cumplir y cuidar nuestra salud", concluyó Armijo.