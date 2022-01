Iquique: Hay 400 bolivianos afectados y existe temor entre los ilegales





13/01/2022 - 09:18:28

Página Siete.- Al menos 400 bolivianos residentes en Chile fueron afectados por el incendio de Iquique, el pasado lunes, señaló la viceministra de Gestión Institucional y Consular, Eva Chuquimia. Una parte de los afectados temen ser deportados, al revelarse su situación migratoria irregular y haber perdido sus documentos en el fuego. “Tenemos el dato casi exacto de alrededor de 400 ciudadanos bolivianos que están damnificados por este incendio. El Consulado ha hecho un trabajo de coordinación con instituciones locales como la alcaldía, también se reunió con autoridades nacionales, en ese sentido tenemos el dato de unas 400 personas afectadas y más de 100 familias bolivianas damnificadas”, afirmó ayer la autoridad. Entre los damnificados, un grupo no cuenta con documentos y que ahora temen ser identificados y deportados por las autoridades chilenas. “Me he registrado en el catastro del municipio de Iquique, pero ahora tengo miedo de que me manden a Bolivia en cuanto puedan, yo estaba queriendo ahorrar para hacerme legal aquí, pero ahora he perdido todo”, comenta Carla J., una residente de Laguna Verde en un grupo de WhatsApp. Según la periodista boliviana afincada en Chile Shirley Paredes, existe temor entre los bolivianos, colombianos y venezolanos damnificados por el incendio de registrarse con las autoridades, ya que muchos de éstos no cumplen con las condiciones para regularizar su situación migratoria en Chile. “El año pasado, Chile sacó una nueva etapa de regularización migratoria que dice que toda persona que ha ingresado al país antes del 19 de marzo del 2020 podía regularizarse, solo si había ingresado por un paso habilitado” Paredes indicó que una parte de los extranjeros afectados por el incendio son de reciente llegada no tienen opción de regularizarse, a no ser que vuelvan a su país y desde ahí pidan una visa. “En ese sentido hay muchas personas que han quedado fuera de ese proceso de regularización porque no cumplen con los requisitos y muchas de esas personas también son parte de este incidente y, obviamente, van a ser detectadas”, explicó la periodista en contacto con Página Siete. Paredes señala que tomando en cuenta la gravedad del siniestro y la cantidad de afectados, los damnificados bolivianos podrían solicitar al Consulado que interceda por ellos y pueda negociar algún tipo de flexibilización de la normativa para poder acceder a la residencia y regularizar su situación. “Si se organizan e intervienen Cancillería o el Consulado se podría ver la posibilidad de que estas personas puedan regularizar su situación sin salir de Chile, tomando en cuenta que muchos ya tienen descendencia en el país”, agregó Paredes. Reposición de documentos A este grupo de personas se suma aquellas que ya contaban con una residencia legal o se encontraban en proceso de obtener una y perdieron todas su documentación en el incendio. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó también que desde el Consulado de Bolivia en Iquique se encuentran apoyando en el proceso de reposición de documentación de identidad, ya que muchos de los connacionales habrían perdido no solo su vivienda, sino también sus documentos personales. “Las viviendas se han quemado totalmente, hay muchas personas que en la mañana salieron a trabajar y volvieron en la noche y prácticamente encontraron en cenizas sus viviendas. Muchas hermanas y hermanos nos comunicaron, que se quedaron solo con la ropa puesta. No les vamos a dejar, estamos aquí para ayudarles”, indicó el cónsul de Bolivia en Iquique, Eloy Poma.