Niña de 12 años da a luz y su madre dice que desconocía su embarazo





13/01/2022 - 09:07:24

Opinión.- Una niña, de 12 años, dio a luz a una bebé en el Maternológico Germán Urquidi de Cochabamba. La menor de edad, que vive en Capinota, no accedió a controles prenatales y su madre dijo a los profesionales que desconocía que su hija estaba embarazada, informó el director del hospital, Antonio Pardo. El caso fue puesto a conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que se investiguen los hechos porque la niña habría sido víctima de violación. La menor de edad, que cursaba el noveno mes de embarazo, llegó el lunes al Maternológico con fuertes dolores abdominales. Los médicos la revisaron e informaron a la progenitora que la niña estaba en la etapa final de su embarazo. Por su condición, tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia. La niña y su bebé se encuentran estables. Luego, los profesionales en salud hicieron conocer el caso a la Defensoría de la Niñez. “La mamá de la víctima dijo estar sorprendida por el embarazo. No sabemos si la familia realmente no sabía de su estado o estuvo ocultándolo. Eso está siendo investigado por las instancias correspondientes”. El equipo multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez ya tomó contacto con la progenitora con fines investigativos. Los embarazos en niñas y adolescentes se dan mayormente bajo situaciones de violencia. Durante la semana, se conoció otro caso de una adolescente, de 13 años, embarazada a consecuencia de los vejámenes de su tío político en Caranavi. La Defensoría del Pueblo sostuvo el martes reunión con los médicos de un hospital de La Paz para viabilizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el marco de lo que dispone la Sentencia Constitucional 206/2014. “Conjuntamente la abuela de la niña nos hemos reunido con autoridades de un hospital de la ciudad de La Paz, con quien se quedó que a través de trabajo social se efectuará las gestiones para una valoración ginecológica y se confirme el tiempo de gestación que sería de 24 semanas, y se disponga la internación de la menor para proceder con la ILE en un plazo de 24 horas”, dijo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz. Este caso se descubrió tras que la abuela notara que el vientre de su nieta había “crecido”. La llevó al establecimiento de salud, confirmó el embarazo y formalizó la denuncia ante la Policía. El tío político de la víctima es el presunto autor del delito de violación a infante, niña, niño o adolescente con agravante y fue enviado preventivamente al penal de Chonchocoro. En octubre del año pasado, el caso de una niña, de 11 años, embarazada causó conmoción, indignación y debate a nivel nacional. La menor de edad, que vivía en Yapacaní, se encontraba en gestación a consecuencia de la agresión sexual de su abuelastro, de 61 años, fue sometida a una interrupción legal del embarazo. Su agresor fue enviado preventivamente al penal de Montero, en Santa Cruz. La Sentencia Constitucional 206/2014 establece el acceso a un aborto legal y seguro en caso de que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro y cuando la vida o salud esté en riesgo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que pasadas las 22 semanas de gestación ya no se puede seguir con ese procedimiento por cuestiones de derecho a la vida y por los riesgos que representaría esa intervención para una menor de edad. Muchos casos se descubren en la etapa final del embarazo y no pueden acceder a la interrupción legal del embarazo. En otros casos, desconocen los alcances de la Sentencia Constitucional 206/2014. En Bolivia, 261 interrupciones legales de embarazo se registraron en las últimas tres gestiones, entre 2019 y 2021. De esa cifra, 164, el 63%, fueron a mujeres menores de 18 años. Según datos de IPAS Bolivia, 177 casos, el 68%, fueron por denuncia de violación sexual; la mayoría en Santa Cruz y La Paz, según una publicación de la Defensoría del Pueblo. La institución defensorial atendió 70 casos relacionados a la interrupción legal del embarazo, en los últimos tres años. Intervino para viabilizar este procedimiento en el marco de lo que dispone la Sentencia Constitucional.