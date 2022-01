Procurador Chávez se refiere a los contagios en Santa Cruz como una conspiración deliberada





13/01/2022 - 08:57:52

Página Siete.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, se refirió al alto número de contagios de coronavirus en Santa Cruz como una situación que es resultado de una “conspiración deliberada”. “Ya han conspirado de manera deliberada en Santa Cruz. Tenemos resultados, tenemos cifras, cuántos enfermos hay allá y cuántos en la región, por qué otras regiones no tienen la misma explosión de infectados que ha habido. Algo ha fallado en Santa Cruz, no ha sido el Gobierno central”, se lo escucha decir en un video compartido por el portal Detrás de la Verdad. El procurador convocó a cuestionar estos elevados reportes y aseguró que el Gobierno “compró las vacunas” para contener la propagación del coronavirus. “Hay que informar a los hermanos que se vacunen, respetamos a otros que no quieren (vacunarse), pero tienen que ser responsables y que vean las cifras de los que están muriendo actualmente y de los que se han vacunado sustancialmente”, declaró. Chávez hizo esas declaraciones durante un acto de los interculturales, donde fue reconocido “por la labor desempeñada en la defensa y la recuperación de la democracia”, según un reporte del portal de esa organización.