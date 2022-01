Antivacunas amenazan con bloqueos, huelgas y asedios





13/01/2022 - 08:50:55

Los Tiempos.- Grupos antivacunas y que rechazan la presentación del carnet de vacunación contra la Covid-19 anunciaron ayer un “paro general, piquetes de huelga de hambre y cerco a la plaza Murillo” en La Paz, entre otras medidas, en caso de que el Gobierno no abrogue los decretos 4640 y 4641. En contrapartida, algunos gobiernos locales y sectores establecieron la obligatoriedad de este documento para realizar diferentes actividades. Las amenazas se dan en medio de incremento de casos de coronavirus en todo el país. En conferencia de prensa el presidente del comité Cívico de El Alto, Gregorio Gómez, pidió “a la población boliviana proveerse de alimentos. Convocamos al paro nacional, bloqueo nacional, desde hoy empiezan las movilizaciones”. Este sector asume la medida debido a que asegura que no fue escuchado por las autoridades, que mediante ley señalan que es voluntaria la vacuna y a través de decretos obligan a la inoculación para presentar carnet o prueba PCR negativa. “Vamos a cercar la plaza Murillo con huelgas de hambre, porque no hemos sido atendidos, porque el pueblo nos está pidiendo a gritos la abrogación de esos decretos. También la destitución de esos ministros, porque no han consensuado con nosotros”, indicó. Exigencia En tanto, se rechazan los decretos del Gobierno central, algunos gobiernos locales determinaron la obligatoriedad de presentar el carnet anticovid o prueba PCR para realizar algunas actividades. El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de La Paz determinó autorizar la realización de tradicional Feria de la Alasita, que deberá contar con todas las medidas de bioseguridad. Según las disposiciones del COEM La Paz, todos los comerciantes deberán portar su carnet de vacunación. Asimismo, los sindicatos de transporte público a partir de la fecha están exigiendo a sus afiliados portar el carnet de vacuna contra la covid para prestar servicio, caso contrario no podrán trabajar. Sucre En tanto, el Concejo Municipal de Sucre aprobó por unanimidad la Ley de Ingreso Seguro a la capital de Bolivia. Es decir, que las personas que pretendan ingresar al municipio de Sucre deberán presentar el carnet de vacunación anticovid. Otros sectores Paralelamente a la determinación de los cívicos de El Alto, otros sectores, los campesinos afiliados a la Federación Túpac Katari, además del norte de Potosí, también dieron un plazo para la abrogación de la normativa y la renuncia del ministro de Salud, Jeyson Auza, por aplicar de manera inconsulta la exigencia de carnet o prueba PCR. Amenazaron con un bloqueo de caminos en las 20 provincias paceñas en los próximos días. Centros de vacuna y pruebas saturados En los últimos días, en diferentes regiones del país los centros de vacunación contra la Covid-19 y la toma de pruebas fueron desbordados por la alta afluencia de personas. Según datos, los inmunizantes están garantizados, pero las pruebas están limitadas y en algunas regiones se estima que tendrán hasta este fin de semana. Las pruebas de antígeno nasal están garantizadas sólo hasta este fin de semana en La Paz, informó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Mayber Aparicio. Ante esta situación, el Colegio Médico de Bolivia señaló que este hecho puede generar un subregistro, toda vez que no se está atendiendo a todos.