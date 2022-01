Renovadores y vieja rosca del MAS profundizan crisis interna





13/01/2022 - 08:20:04

Los Tiempos.- Renovadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que exigirán la destitución de exautoridades que trabajaron con Evo Morales y cumplen funciones en este mandato de Luis Arce. Responsabilizaron a estos de ser responsables de la crisis de 2019. Adelantaron que el 15 de enero, en Santa Cruz, se realizará una evaluación de los ministros, viceministros y otras autoridades. Ante la cercanía del 22 de enero día del Estado Plurinacional y un posible cambio de ministros, las pugnas internas en el partido gobernante se profundizan entre los que buscan retornar a funciones y los que piden renovación. “Este 22 de enero se va a cambiar a algunos ministros, viceministros. Incluso vamos a cambiar algunos embajadores también. Claramente la resolución dice que exministros, exviceministros, exdirectores de Evo Morales no pueden asumir ningún cargo”, sostuvo el diputado Rolando Cuellar (MAS). Respecto a la posesión del exviceministro de Desarrollo Rural en el gobierno de Morales y exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez como director general ejecutivo de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (Ipdsa), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, señaló que “la renovación no va a ir para atrás; va a ir para adelante, y vamos a tocar este punto y pedir que se lo destituya”. “Queremos jóvenes profesionales, la futura generación, a los nuevos líderes. Los que han desgastado al gobierno de Evo Morales tienen que descansar, jubilarse. Evo Morales tiene que entender que hay nuevos líderes que se llaman Luis Arce y David Choquehuanca, y están saliendo nuevos líderes, todo tiene su ciclo y en el MAS Evo ya debería dedicarse a formar nuevos líderes”, dijo. Discrepancias El diputado Héctor Arce (MAS) descalificó las declaraciones de Cuellar, al sostener que lo único que busca es protagonismo. “(Se) excede en sus comentarios y eso no me parece nada responsable como autoridad y militante del MAS (...) Hay dos conceptos: uno, la vieja rosca, y otro, la nueva generación, y se hace ver a los que hemos estado con Evo como la vieja rosca, como la que llevó, aparentemente, al fracaso del MAS, y se hace ver a la nueva generación como los salvadores de la patria”, dijo. En ese contexto, Cuellar cuestionó: “Qué moral tienen Carlos Romero, Juan Ramón Quintana y los exviceministros, qué moral tienen (...) cuando ellos fueron los primeros traidores y cobardes que se escaparon como ratas. Ellos debieron quedarse a enfrentar, mostrar lealtad a las bases. Ellos abandonaron a las bases, se fueron a otros países, a embajadas, y no tienen sangre en la cara para querer dividir al MAS”. Según Arce, de la línea de Morales, indicó que el bloque de renovación que pregona el diputado Cuellar es el que sigue al vicepresidente David Choquehuanca, están haciendo un trabajo sucio para hacer ver que en el MAS hay división. Exautoridades que ocupan cargos Según datos, más de una quincena de exautoridades que fueron parte del Gobierno de Evo Morales durante sus 14 años de mandato retornaron a las funciones públicas en el gobierno de Luis Arce. Entre ellos, se encuentran los que cumplen funciones en el servicio diplomático y son los exministros de Justicia Hector Arce Zaconeta, de Defensa Jorge Ledezma, de Salud Ramiro Tapia, de Gobierno Sacha Llorenti, de Transparencia Institucional Nardi Suxo y de Relaciones Exteriores Diego Pary. A éstos, se suma la designación del ex fiscal general del Estado Ramiro Guerrero como viceministro de Tierras y de Eva Liz Morales como funcionaria en la Procuraduría General del Estado, entre otros.