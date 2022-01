Presidente de Diputados dice que se analiza flexibilizar decretos sobre carnet de vacunación





12/01/2022 - 20:31:31

Los Tiempos.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, instó este miércoles a la población boliviana a acudir a los centros de vacunación debido a la amenaza que representa el Covid-19. Aseveró que se analizan medidas para "flexibilizar" las normas que obligan a portar el carnet de inoculación. "Estamos viendo cómo vamos a flexibilizar la exigencia del carnet de vacunación para que no se generen problemas. En ningún momento, hemos indicado que la vacuna tiene que ser a la fuerza, más bien tiene que ser voluntad de cada uno", ratificó. Los últimos días, varios sectores se pronunciaron contra el carnet de vacunación. Campesinos marcharon y cívicos de El Alto anunciaron un paro. Mamani aseveró que el virus "no es una broma" y pidió asistir a los puntos de vacunación. "No se trata de 'una broma' ya que la enfermedad cobró la vida de miles de bolivianos. Acudir a la conciencia del pueblo. En este momento, lo que necesitamos es cuidarnos entre todos los bolivianos, cuidar nuestra salud significa cuidar la salud de la familia boliviana", mencionó. Ante el incremento de los contagios en todo el país, pidió responsabilidad a la ciudadanía aplicando las medidas de bioseguridad. "No es una broma, porque hay hermanas y hermanos contagiados que están perdiendo la vida. Hay que ser responsables, acudamos a los puntos de vacunación", ratificó. Explicó que las máximas autoridades analizan otras medidas para disminuir los contagios e incentivar la vacunación en la gente. Lamentó que algunos grupos se hayan dado a la tarea de convocar a protestas en rechazo a las campañas de inmunización atentando contra la salud del pueblo boliviano.