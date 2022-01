Caso Golpe de Estado II: Se prevé para la siguiente semana inicio de la etapa de juicio contra Añez





12/01/2022 - 20:16:04

ABI.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este miércoles que se prevé que inicie la etapa de juicio oral contra la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, exjefes militares y policiales a partir de la próxima semana en el marco a las investigaciones del caso golpe de Estado II. “Informamos a la opinión pública que la señora Jeanine Añez Chávez, el exalto mando militar y el excomandante de la Policía Boliviana ingresarán a la etapa de juicio oral dentro del caso CUD 201102012105245 (Caso Golpe II) la siguiente semana por haber actuado en contra de la Constitución Política del Estado los días 10, 11 y 12 de noviembre del año 2019 (Sic)”, escribió Del Castillo en su cuenta de Facebook. El Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado se constituyeron en parte querellante en este proceso penal contra la expresidenta por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Según la autoridad, este proceso responde al “pedido de justicia del pueblo boliviano”, además porque el Ministerio de Gobierno tiene la atribución “de velar por la seguridad interna y externa del Estado, dado que las máximas autoridades de las fuerzas de seguridad de ese entonces están involucradas”. Del Castillo reprochó la autoproclamación de Áñez en la Presidencia del Estado el 2019, porque no consideró de manera previa las renuncias de las autoridades electas, en línea de sucesión, ante el Senado y la Asambleas Legislativa. “Lo que hizo la exsenadora fue autoproclamarse en presencia de medios de comunicación y representantes diplomáticos, sin cumplir con las formalidades establecidas en la Constitución y la ley”, indicó la autoridad. Asimismo, indicó que las pruebas testificales ofrecidas por la defensa de Áñez no corresponden en el proceso penal en el caso Golpe de Estado II. “La señora Añez ha ofrecido como pruebas testificales de descargo a políticos, parlamentarios, autoridades, religiosos, opinadores, analistas, escritores, el comunicado del Tribunal Constitucional y documentación que corresponde a otros procesos judiciales como el de fraude electoral (caso hoy cerrado con autoridades sobreseídas) o el caso por terrorismo, sedición y conspiración (conocido como Golpe I), lo cual no corresponde en el presente proceso”, señala. El 30 de noviembre, la comisión de fiscales de la ciudad de La Paz presentó la acusación formal en contra de la exmandataria de facto, en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado II, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes. Según la Fiscalía, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que Áñez adecuó su conducta al tipo penal previsto en el Artículo 153 del Código Penal referido a resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de haber adecuado su conducta al Artículo 154 del mismo cuerpo normativo por incumplimiento de deberes. Dentro de la acusación, se incluyen al excomandante de la Policía, Yuri Calderón; el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, quien se encuentra prófugo y otros del Alto Mando Militar que coadyuvó a que la Áñez pueda instalarse en el Gobierno en 2019.