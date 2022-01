Borda arremete contra Auza: Tenemos un ministro que no escucha, que se vaya





12/01/2022 - 19:57:17

Página Siete.- Ante las denuncias sobre la falta de médicos, medicamentos y un plan de contingencia en la Caja Nacional de Salud (CNS) para atender a los trabajadores contagiados con la Covid-19, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, arremetió este miércoles contra el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza. Según el líder sindical, el país tiene una autoridad de salud que no escucha y dijo que si no tiene la capacidad para asumir el reto debe dejar el cargo. “No hay médicos, no hay medicamentos, no hay un plan de contingencia y encima tenemos un ministro (Jeyson Auza) que no escucha, un gerente general (de la CNS) que no escucha, ya estamos (...). Por eso tenemos esta reacción los trabajadores, aquí estamos los trabajadores y no estamos para cargar con nadie, estamos para hacer respetar los derechos, para defender la vida, la salud, pero hay una incapacidad total”, cuestionó Borda, reportó de Gigavisión. En ese contexto, observó la presunta falta de un plan de contingencia para atender los casos positivos de covid. “Cuando al trabajador no se le escucha, el trabajador sabe reaccionar, por eso es que aprovechamos la cobertura de los medios de comunicación para que el ministro (Auza) de una vez por todas nos escuche, que deje de estar buscando ser ratificado (…), primero está la salud y la vida”, dijo. “Y si no sabe escuchar el ministro (Auza), que es amigo nuestro y ha sido dirigente sindical, nos vamos a hacer escuchar los trabajadores de Santa Cruz, porque ya está bueno y si no tiene la capacidad que se vaya, pues, que se vaya, porque ya está bueno. Les vuelvo a preguntar: ¿está bien la Caja Nacional de Salud?”, enfatizó el dirigente que es afín al partido de Gobierno. La anterior semana, Borda denunció que existe un "descontrol" total en la CNS puesto que los trabajadores que esperan por pruebas PCR tienen que hacer largas filas pese a que están enfermos. Ante este hecho, advirtió con la toma del seguro social de salud y demandó la intervención del Ministerio de Salud para tratar estos temas con las autoridades administrativas.