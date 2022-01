Según el IDIF Percy Fernández magnifica sus dificultades





12/01/2022 - 19:54:28

El Deber.- El informe realizado por la psicóloga forense Silvana Paola Barrientos, del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), revela que el exalcalde Percy Fernández Añez tiene conservadas la mayor parte de sus funciones cognitivas. Sin embargo, reconoce que tiene un “leve” deterioro cognitivo que, de manera consciente, está siendo magnificado para hacer notar más sus dificultades de salud. Este informe del IDIF, al que accedió EL DEBER, será revisado por el juez de Anticorrupción, Juan José Quiroz, para determinar si Percy continúa siendo investigado por la Fiscalía dentro del caso 'Ítems fantasmas'. El 21 de diciembre la familia Áñez, solicitó suspender del proceso a Percy, argumentando que su salud estaba deteriorada y no tenía las condiciones para asumir su defensa. “Se tiene que el señor Percy Fernández presenta una alta probabilidad de sobresimulación, es decir que, de manera consciente, esté magnificando sus posibles dificultades cognitivas. Si bien puede existir la presencia de un deterioro cognitivo de leve a moderado, las pruebas y los puntajes obtenidos en la exploración de simulación de memoria y deterioro cognitivo nos muestran que existen una sospecha significativa de simulación”, reza la conclusión del IDIF. La forense Silvana Paola Barrientos hizo cinco sesiones psicológicas a Percy, durante el 31 de diciembre, así como los días 4 y 6 de enero, que tuvieron una duración de entre 45 a 60 minutos cada una. Además, también se le hizo una valoración a la esposa de la exautoridad edil. El informe final del IDIF detalla que durante el desarrollo de la evaluación se realizaron las siguientes técnicas y se aplican instrumentos: entrevistas semiestructuradas, observación conductual, protocolo de examen mental, mini examen cognitivo, un procedimiento de evaluación de ancianos de Clifton, cuestionario de Pfeiffer, un inventario de simulación de síntomas, y los tests de la 'Figura compleja de Rey' y de simulación de problemas mentales. En las entrevistas, Percy Fernández aseguró que desconocía del proceso que le sigue la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Además, señala que no escuchó nada sobre caso ítems fantasmas en los medios, ni en su familia. En los resultados del informe del IDIF, sobre el “porte y actitud” indica que el exalcalde, según la impresión física, se muestra decaído, mantiene una postura estática, presenta un nivel de higiene adecuado y no presenta signos de ansiedad. Mientras que, sobre su comportamiento, se mostró cooperativo, amistoso atento, seductor y halagador, pues por ratos le decía a la forense; “estoy enamorado de usted, usted es muy bonita, la amo”. Sobre la memoria inmediata o sensorial, el informe detalla que el peritado presenta algunas dificultades para la obtención de la información. Además, de que su memoria a corto plazo “aparentemente está deteriorada”, pero su capacidad a largo plazo se encuentra conservada, pues tiene la capacidad de recordar información sobre hechos sucedidos en un tiempo distante. Mientras que, en el mini examen cognitivo, el evaluado obtuvo la puntuación directa de 25 puntos, lo cual indica que “presenta un deterioro cognitivo leve”, caracterizado por la afectación leve de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales como orientación, memoria y motricidad. Los resultados del IDIF también afirman que el exalcalde requiere ayuda para desarrollar actividades diarias (higiene personal, caminar, sufre incontinencia de orina durante el día y noche, entre otros), por lo que la forense asegura que presenta una dependencia máxima, es decir, necesita una gran dosis de cuidado de enfermería. Sobre la simulación de sus dificultades el informe detalla lo siguiente; “el evaluado contesta con frecuencia a ítems atípicos, improbables, inconsistentes e ilógicos, referidos a síntomas atípicos en pacientes con trastornos psicopatológicos, neurocognitivos o trastornos de depresión y ansiedad genuinos, por lo que se determina que el peritado esté de manera consciente simulando o sobre simulando su situación actual”. Entre las conclusiones el IDIF, refiere que Percy tiene un deterioro cognoscitivo en un nivel que va de leve a moderado, presentando una aparente disminución o dificultad en las siguientes tres funciones cognitivas; orientación (con alteración en su orientación tempo espacial), psicomotricidad o conducta motriz (tiene deterioro) y memoria (presenta deterioro en la memoria a corto Plazo). Además, revela que la exautoridad municipal no tiene ningún tipo de afección en: la conciencia, la afectividad, en el pensamiento y lenguaje, en la memoria inmediata o sensorial y la memoria a largo plazo, en la sensopercepción, en el juicio, en la inteligencia, y la atención. “Por lo expuesto y descrito se puede establecer que la mayor parte de sus funciones cognitivas del peritado se encuentran conservadas”, dice parte de las conclusiones del IDIFI.