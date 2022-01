FAB aclara que su comandante no autorizó el vuelo de Murillo y López en 2020





12/01/2022 - 17:36:51

ABI.- La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) aclaró este miércoles que la firma del documento que autoriza el vuelo de los exministros de Jeanine Áñez, Luis Fernando López y Arturo Murillo en 2020 para salir del país no corresponde al actual Comandante General, Marcelo Juan Heredia C. “Ante versiones de prensa y redes sociales donde señalan que el actual Comandante General de la FAB habría autorizado el vuelo No 90/20, de fecha 05 de noviembre del 2020, en el que se encontraba como pasajeros, los señores exministros Luis Fernando López Julio y Arturo Murillo Prijic (…) se hace notar que la rúbrica que estaría en dicho documento, no corresponde a la del señor Gral. Div. Aé. Marcelo Juan Heredia Cuba, Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana”, indica el comunicado. Asimismo, la institución militar aclaró que el mencionado vuelo fue autorizado por el comandante de la gestión 2020 y se realizó en apoyo al Ministerio de Defensa. “Se aclara que la Fuerza Aérea Boliviana en cumplimiento a procedimientos legalmente establecidos, dicho vuelo fue autorizado por el señor Comandante General de la FAB de turno de la gestión 2020, como vuelo oficial en apoyo al Ministerio de Defensa”, indica. Este comunicado salió luego de que diferentes medios indicarán que el actual comandante de la FAB autorizó el “vuelo del avión FAB-046” del 5 de noviembre de 2020, donde los exministros López y Murillo fugaron del país.