Por ahí estos tipos no vuelven: Marinkovic relata el último viaje con López y Murillo cuando salieron del país





12/01/2022 - 12:24:36

Erbol.- Branko Marinkovic, exministro de Economía en el gobierno transitorio, relató cómo fue el último viaje en Bolivia que hizo en un avión de la Fuerza Aérea con los exministros Luis Fernando López y Arturo Murillo, antes de su salida del país. El viaje fue el 5 de noviembre de 2020, días antes de la posesión de Luis Arce, desde el aeropuerto de El Trompillo hacia Puerto Suárez. Según se conoce, López y Murillo aprovecharon ese vuelo para llegar a la frontera con Brasil y salir de manera irregular del país. En entrevista con ERBOL, Marinkovic contó que López le había indicado que el viaje era para inspeccionar el Mutún, ubicado en la región de Puerto Suárez, y aseguró que no sabía de las “verdaderas intenciones”. Contó que Luis Fernando López le llamó en los últimos días de la presidencia de Jeanine Añez para realizar la inspección al Mutún. Indicó que él aceptó realizar dicha actividad por la importancia de dicha actividad. “Me fui al Trompillo, me subí al avión con él (López). Me extraño verlo al ministro Murillo y me dijo: ‘lo estoy acompañando, no tengo nada que hacer’”, contó Marinkovic. Marinkovic señaló en el Mutún hizo la inspección y habló con gente de Aduana. Luego López le dijo que vuelva al aeropuerto, mientras él con Murillo irían “un rato a la Naval”. “Me fui y esperamos con los pilotos y se estaba ya haciendo tarde, el piloto de la fuerza aérea me dijo: ‘mire Ministro, si no nos vamos en 10 minutos, El Trompillo se cierra, por el tema que El Trompillo no opera de noche”, relató el exministro de Economía. Indicó que ante la premura del viaje de regreso, lo llamó al Ministro de Gobierno y éste le dijo que emprenda el vuelo solo. “Lo llamé al ministro Murillo y me dijo: ‘ándate nomás, nos vamos a ir con Fernando por Roboré o nos las buscamos’”, detalló. Tras ese viaje a Puerto Suárez es que se presume que Murillo y López salieron del país. Marinkovic afirmó que él no sabía las intenciones de López y Murillo de salir del país, sin embargo, dijo que los mismos eran Ministros en ejercicio y hasta ese momento no contaban con órdenes de aprehensión, por lo que no cometió ningún hecho irregular ni él, ni los militares que se encontraban en ese momento en el vuelo. Recordó que recién cuando emprendió el vuelo de regreso empezó a pensar que Murillo y López no volverían. “Yo acompañé como era mi función de Ministro, pero más allá de saber que estos tipos no iban a volver más al país cuando todavía estaba en funciones de Gobierno, no se me cruzó por la cabeza, hasta que tomé el vuelo solo y dije: ‘por ahí estos tipos no vuelven’”, contó Marinkovic. “Ni yo ni los pilotos de la Fuerza Aérea teníamos porque saber las verdaderas intenciones de ellos”, complementó. Desde Brasil, Marinkovic recalcó que lo único que le pareció raro en ese momento fue la presencia de Arturo Murillo, ya que, él no tenía nada que ver con el tema aduanero. “Le dije Arturo: ‘vos qué temes que ver en esto’. (Respondió) ‘No, le estoy acompañando a Fernando’. Bueno yo no tengo por qué hacer más preguntas, digamos, no”, recordó el exministro de Economía. Finalmente, lamentó que por este hecho se pretenda procesar a los militares que se encontraban realizando su trabajo ya que no existía ningún acto irregular. “A mí no me pueden acusar de acompañar al Ministro hacer una función que teníamos que cumplir. Los pilotos de la Fuerza aérea seguían órdenes de un Ministro en ejercicio”, indicó. Ambas exautoridades Arturo Murillo y Luis Fernando López tienen en su contra varios proceso y ordenes de aprehensión en el país. Vuelo de la huida de Murillo y López costó Bs 18.441 a la FAB El Deber.- El vuelo que llevó desde Santa Cruz de la Sierra hasta Puerto Suárez a los exministros Arturo Murillo y Fernando López costó 18.441 bolivianos a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Las exautoridades salieron del país el 5 de noviembre de 2020, tres días antes de que Luis Arce asuma la Presidencia del país, rumbo a Brasil. En el avión Bae-32, con matrícula FAB-046, había cuatro pasajeros: Murillo, López, el exministro Branko Marinkovic y un exfuncionario del Ministerio de Defensa. Según el “Cálculo de esfuerzo para vuelo oficial de apoyo al Ministerio de Defensa”, un documento al que tuvo acceso EL DEBER, el vuelo que llevó a los exministros a la frontera duró dos horas con 50 minutos, ida y vuelta, entre Santa Cruz de la Sierra y Puerto Suárez. El informe revela que el vuelo costó 18.441 bolivianos entre combustible, viáticos para cuatro personas y “desgaste de material y fluidos de operación”. La nave partió el 5 de noviembre de 2020 del aeropuerto El Trompillo, en la capital cruceña, hacia el aeródromo de Puerto Suárez. El mismo día retornó a Santa Cruz de la Sierra y hubo una carga de combustible en la ciudad fronteriza. La solicitud del vuelo fue realizada un día antes como un viaje “oficial”. La tripulación estuvo conformada por cuatro militares de la FAB: un coronel, un teniente de aviación, un suboficial y un sargento. El coronel Luis Danny Ochoa Miranda fue quien dirigió el vuelo y en esa época fungía como comandante del Grupo Aéreo Mixto. El número de la autorización es el 3595 y fue autorizado el 5 de noviembre de 2020, el mismo día del periplo. La autorización es firmada por el coronel Luis Marcelo Cervantes Tórrez y el general Marcelo Juan Heredia Cuba. El primero era jefe de la sección de operación de la FAB y, el segundo, jefe del departamento III de operaciones de la FAB. Heredia Cuba ahora es comandante general de la FAB.