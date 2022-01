Agencia de noticias Efe se plantea su retirada de Cuba: Nos están echando, no podemos ejercer el periodismo libremente





12/01/2022 - 11:23:49

DW.- La presidenta de la agencia de noticias Efe, Gabriela Cañas, lamentó este miércoles que parezca que el Gobierno cubano esté "echando” al medio de comunicación con la retirada de acreditaciones a sus periodistas en La Habana y advirtió que la agencia de noticias española se está empezando a plantear su permanencia en la isla. Cañas realizó estas declaraciones al intervenir en un desayuno de trabajo en Madrid organizado por Nueva Economía, en el que señaló que "casi el 50 por ciento de las noticias” que se publican en América Latina sobre Cuba proceden de Efe, que lleva casi cinco décadas en el país, y argumentó que "quizá esta repercusión” no gusta al Gobierno cubano. "Nos están echando" "Nos están echando de Cuba. No podemos actualmente, con tan sólo dos periodistas, mantener los estándares de calidad que la Agencia Efe ofrecía hasta el momento en el país. Es muy penoso", afirmó Cañas. Por eso, advirtió que la empresa estudia sus opciones: "Nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en la isla. No podemos ejercer el periodismo libremente”, subrayó la presidenta, y añadió que Efe no tiene interés en irse de Cuba, pero quizá es preciso "informar desde fuera". Cañas aseguró que "desgraciadamente" la situación con el Gobierno cubano no se ha resuelto pese al apoyo diplomático del Ejecutivo español. Si a mediados de 2021 había siete periodistas trabajando en La Habana, ahora sólo dos -una redactora y un cámara- disponen de acreditación de prensa. "Nos quedamos sin testigos en la isla" Las complicaciones para la agencia comenzaron cuando el Gobierno cubano empezó a dilatar sin explicaciones la concesión del visado de prensa del nuevo delegado, nombrado en julio del año pasado, y que aún no ha podido entrar en el país. Además, agregó Cañas, en noviembre, el Centro de Prensa Internacional (CPI) retiró las acreditaciones de todos los trabajadores de Efe en Cuba. "Nos quedamos sin testigos en la isla”, destacó. Horas más tarde el CPI devolvió dos acreditaciones, pero desde entonces la situación se ha estancado. La Habana aseguró que iría devolviendo las acreditaciones por "buena voluntad”, según publicó Efe en noviembre, pero hasta el momento esto no ha sucedido. "Hemos pedido mil veces que nos dejen trabajar allí", afirmó la presidenta de la agencia. Pese a todo, en una nota a los abonados a su servicio informativo, la agencia asegura que "espera poder recuperar en los próximos días su capacidad informativa en la isla". Estas declaraciones se producen mientras activistas de derechos humanos en la isla llevan a cabo una campaña en redes sociales, pidiendo a los medios extranjeros acreditados, sobre todo a Efe, con la etiqueta #EfeCubreLosJuicios, que informen sobre los juicios a los manifestantes en las inéditas protestas del pasado 11 de julio (11J) en Cuba. Varias ONG han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para las personas acusadas en estos procesos. Activistas y familiares se han quejado además en redes sociales de la imposibilidad de acceder a los juicios y de la presencia policial en los alrededores de las audiencias. Y suman a esto la falta de cobertura a los procesos judiciales por parte de la prensa internacional acreditada en la isla y de la prensa nacional en manos del Estado, que niega legitimidad y derecho de existencia a la prensa independiente de sus instituciones.