Japón y Singapur tienen los pasaportes más poderosos del mundo en el 2022





12/01/2022 - 10:59:51

RT.- La empresa británica Henley & Partners, especializada en asesoramiento sobre ciudadanía y residencia global, publicó este martes una lista que clasifica los pasaportes de 199 países según sean más o menos favorables para realizar viajes en el 2022. De acuerdo con el 'ranking', que se basa en los datos proporcionados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y no tiene en cuenta las recientes restricciones temporales impuestas por el coronavirus, Japón y Singapur tienen –en teoría– los pasaportes más poderosos del mundo, pues permiten a sus titulares visitar sin visados 192 naciones. Corea del Sur está empatada con Alemania en el segundo puesto de la lista: los ciudadanos de ambos Estados tienen la posibilidad de viajar sin visa a 190 países. El resto de los 10 primeros puestos está dominado por miembros de la Unión Europea –entre ellos Finlandia, España, Italia, Austria y Francia–; con el Reino Unido, EE.UU., Nueva Zelanda, Noruega y Suiza en el sexto lugar (186); y Australia y Canadá en el séptimo (185). Entre los países de América Latina, Chile se mantiene a la vanguardia regional al ubicarse en el puesto 16, con 174 destinos para los que no necesita visado. Argentina está en el puesto 19 (170), seguido por Brasil en el 20 (169) y México en el 25 (159). Por su parte, los ciudadanos de Rusia pueden entrar sin visado en 119 países. Mientras tanto, Afganistán, cuyos ciudadanos pueden visitar sin visado solo 26 Estados, ocupa el último puesto de la lista. Además, entre los pasaportes menos favorables para viajar, cuyos titulares tienen oportunidad de ir libremente a menos de 40 destinos, se encuentran los de Irak, Siria, Pakistán, Yemen, Somalia, Nepal, Palestina y Corea del Norte. La mayor brecha de movilidad mundial Según señaló en un informe Henley & Partners, las crecientes restricciones para los viajes que se han introducido en el transcurso de la pandemia han dado lugar a la mayor brecha de movilidad mundial en los 17 años de historia del 'ranking'. De tal manera, mientras los titulares de pasaportes japoneses, suecos y estadounidenses pueden visitar más de 180 destinos sin visado, los ciudadanos de Angola, Camerún y Laos solo pueden visitar unos 50, señalan los investigadores. Aun así, la compañía pronostica una mayor incertidumbre sobre los viajes y la movilidad para este año, teniendo en cuenta el aumento de los casos de la variante ómicron del coronavirus. La aparición de "una nueva cepa tan robusta" fue un "gran fracaso geopolítico" por parte de EE.UU., el Reino Unido y la UE, por no proporcionar una mejor financiación y suministro de vacunas al sur de África, apuntó Misha Glenny, periodista y profesor de la Universidad de Columbia (EE.UU.). "Los pasaportes y los visados se encuentran entre los instrumentos más importantes que influyen en la desigualdad social en todo el mundo, ya que determinan las oportunidades de movilidad global", afirmó Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners. "Las fronteras en las que nacemos y los documentos que tenemos derecho a poseer no son menos arbitrarios que el color de nuestra piel. Los Estados más ricos deben fomentar la inmigración positiva para ayudar a redistribuir y reequilibrar los recursos humanos y materiales en todo el mundo", agregó.