La variante ómicron infectará a casi todo el mundo, independientemente de su vacunación





12/01/2022 - 10:00:39

Infobae.- La variante del coronavirus Ómicron infectará a “casi todo el mundo”, independientemente de su estado de vacunación, dijo el martes el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony S. Fauci. Aquellos que se hayan vacunado “muy probablemente, con algunas excepciones, se recuperarán razonablemente bien”, y evitarán la hospitalización y la muerte, dijo Fauci, en una charla virtual con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Fauci también aseguró en una audiencia en el Senado que los no vacunados tienen 20 veces más probabilidades de morir, 17 veces más de ser hospitalizados y 10 veces más de infectarse que los vacunados. “Los que todavía no están vacunados se van a llevar la peor parte en el aspecto grave de esto”, indicó. “Y aunque sea menos grave en cada caso, cuando cuantitativamente hay tantas personas infectadas, una parte de ellas... va a morir”, concluyó. Es astuto: El coronavirus desconcierta a las autoridades sanitarias en EE. UU. VOA. — Estados Unidos registró el lunes su mayor número diario de infecciones de COVID-19 y, en medio de este repunte, altos cargos de las entidades de salud fueron cuestionados por los senadores en una audiencia celebrada el martes en el Congreso. “Este es un virus extraordinario, como el que no hemos visto ni de cerca en más de 100 años. Es un virus muy astuto. Ha engañado a todos todo el tiempo, desde el momento en que apareció por primera vez, a delta, y ahora ómicron. Muy impredecible y estamos haciendo lo mejor que podemos", expresó Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Una vacuna universal La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la ómicron presenta un riesgo global “muy alto” porque sus mutaciones pueden llevar a una transmisión más elevada haciendo que las vacunas sean menos efectivas contra la ómicron. Por ello, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE. UU. explicó que desarrollar una vacuna universal que proteja contra todos los coronavirus es uno de los principales objetivos para darle frente a esta pandemia. "La importancia de desarrollar una vacuna ‘pan-coronavirus’, es decir, una que sea eficaz contra todas las variantes del virus (...) y, en última instancia, contra todos los coronavirus, se hace aún más evidente", aseguró Fauci.