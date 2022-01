Monos roban un bebé de dos meses y lo ahogan en un tanque de agua en la India





12/01/2022 - 09:37:41

RT.- Unos monos de la ciudad india de Baghpat, en el estado de Uttar Pradesh, ahogaron en un tanque de agua a un bebé de dos meses al que anteriormente habían robado de su casa, publicaron medios locales. El niño, llamado Keshav Kumar, dormía junto a su abuela en una habitación ubicada en la terraza, que tenía la puerta abierta, cuando los animales ingresaron y se lo llevaron. Unas horas después, la Policía encontró su cadáver. Según contaron sus padres, Prince y Komal, esta no fue la primera vez que los monos trataban de llevarse al niño, pero en la anterior oportunidad los familiares habían logrado impedirlo. "No esperábamos que volvieran en la oscuridad", dijeron y lamentaron: "Hemos perdido a nuestro niño". Por su parte, personal policial detalló que al analizar las cámaras de seguridad del lugar descubrieron que los monos habían saltado de la terraza de la vivienda con el niño, que "estaba en los brazos de uno de los simios". En tanto, los vecinos de la zona declararon que ya habían advertido sobre los problemas con los monos en varias oportunidades, pero no recibieron ninguna respuesta por parte de las autoridades.