Omicron: Alemania registra por primera vez 80.000 contagios de covid en un día





12/01/2022 - 09:35:05

DPA.- Por primera vez en la pandemia de coronavirus, Alemania registró más de 80.000 nuevos contagios en un día, informó este miércoles el Instituto Robert Koch (RKI). Las autoridades sanitarias comunicaron al RKI 80.430 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas, frente a las 58.912 infecciones de hace una semana, aunque entonces se produjeron retrasos en los reportes debido a las vacaciones. El rápido incremento de casos es atribuido a la propagación de la variante ómicron del coronavirus, mucho más contagiosa que la variante delta. Los expertos consideran que, con la pauta completa de vacunación, se está menos protegido contra una infección de ómicron que contra las variantes anteriores, pero la protección contra los cursos graves de covid-19 debería seguir siendo buena. Por ello, los expertos recomiendan una vacuna de refuerzo, al mismo tiempo que parten de la base de que por término medio la nueva variante provoca un curso de la enfermedad más leve. La incidencia acumulada de casos de covid-19 en siete días volvió a subir hasta situarse en los 407,5 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 24 horas La víspera el valor se situó en 387,9 mientras que hace una semana la incidencia fue de 258,6 (mes anterior: 390,9). Según los nuevos datos, en Alemania se registraron 384 muertes relacionadas con el coronavirus en las últimas 24 horas, frente a las 346 de hace una semana. Desde el comienzo de la pandemia, el RKI ha contabilizado 7.661.811 infecciones probadas por Sars-CoV-2. El número total real es sin embargo probablemente mucho mayor, ya que muchos casos no se registran. Los expertos prevén que, con un aumento significativo del número de infecciones, también aumentará la ocupación hospitalaria. Sin embargo, la nueva ola del coronavirus aún no se refleja en las unidades de cuidados intensivos. Desde mediados de diciembre, el número de ingresados por coronavirus no ha dejado de descender, situándose en algo menos de 3.200 en el último recuento. A modo de comparación: en el punto álgido de la segunda ola, había más de 5.700. Actualmente, la incidencia hospitalaria, es decir la cantidad de pacientes ingresados en los hospitales por cada 100.000 habitantes en un plazo de siete días fue el martes de 3,34 (lunes: 3,37). El número de personas recuperadas ascendió a 6.836.600, mientras que el de fallecimientos a causa de una infección confirmada por Sars-CoV-2 o relacionada con ella subió a 114.735.