Cancillería gestiona reposición de documentación de identidad para bolivianos afectados por incendio en Chile





12/01/2022 - 08:47:30

ABI.- La Cancillería informó que desde el Consulado de Bolivia en Iquique se encuentran apoyando en el proceso de reposición de documentación de identidad para las familias de la colectividad boliviana afectada por el incendio en la comuna de Laguna Verde en Chile. Como reporte preliminar, el cónsul de Bolivia en Iquique, Eloy Poma, dijo que son alrededor de unas 300 a 359 personas, entre adultos y niños, que perdieron sus viviendas y que se encuentran alojados en dos unidas educativas en el vecino país. No existen pérdidas humanas. “Son 150 personas, alrededor de 40 familias que están en el colegio España y más de 100 en el colegio Chipana. Pero es una cifra preliminar ya que seguimos investigando”, explicó la autoridad, que se encuentra en el lugar desde el 10 de enero recopilando información para asistir a los connacionales. Informó que ha mantenido conversaciones con la ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile, Karla Rubinar Barahona y el Delegado presidencial, Miguel Ángel Quezada, con quienes han visitado las dos unidades educativas que alojan a las personas, muchas personas en situación de movilidad humana, no solo bolivianas, también peruanas, colombianas y venezolanas- afectadas por el siniestro. “Desde el Ministerio de Desarrollo Social en Chile, como parte de un plan de emergencia por este terrible hecho, van a construir viviendas sociales para todas las personas que perdieron sus casas. Eso ha sido un punto muy favorable; ahora, estamos trabajando en la reposición de documentación de identidad de nuestros compatriotas para que accedan a estos beneficios”, informó el cónsul, tras un maratónico trabajo de más de 24 horas. El consulado ha llevado algunas vituallas y enceres además de agua a las familias afectadas que se encuentran en las unidades educativas. También, ha escuchado las diferentes preocupaciones de la colectividad boliviana afectada para que se sientan seguros de que tendrán todo el apoyo del Estado Plurinacional de Bolivia a través de las gestiones de Cancillería. “Las viviendas se han quemado totalmente, hay muchas personas compatriotas que en la mañana salieron a trabajar y volvieron en la noche y prácticamente encontraron en cenizas sus viviendas. Muchas hermanas y hermanos nos comunicaron, entre lágrimas, que se quedaron solo con la ropa puesta. No les vamos a dejar, estamos aquí para ayudarles”, indicó Poma.