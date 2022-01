Pese a los desmentidos, emergen diversas corrientes dentro del MAS





12/01/2022 - 08:28:50

Los Tiempos.- Pese a desmentidos y versiones sobre la inexistencia de grupos o facciones al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), salen a luz sectores en el partido gobernante que buscan el poder. Están los evistas, los autoconvocados, la generación Choquehuanca, los renovadores y el bloque de oriente. El mismo Evo Morales reconoció la existencia de las facciones que siguen a Arce, Choquehuanca y a su persona. Los renovadores adelantaron que buscarán la reelección de los actuales mandatarios. En las últimas semanas surgieron voces de diferentes entornos del partido gobernante sobre cambios de ministros que debería realizar el presidente Luis Arce, pero sobre todo se vio la insistencia de Morales respecto a cómo debería funcionar el gabinete y el tipo de autoridades . “La resolución del Pacto de Unidad es que no vuelva el entorno de Evo Morales porque hay mucha molestia de las organizaciones sociales con los exministros y exviceministros. Quienes vamos a elegir el nuevo gabinete somos los nuevos actores políticos, somos la renovación de la continuidad del MAS. Las sugerencias de Evo Morales no se tomarán en cuenta; serán las bases”, señaló el diputado Rolando Cuellar (MAS) en contacto con Panamericana. Agregó que los exministros de Morales tienen que entender que en esta gestión están vetados y que no tienen moral ni sangre en la cara “para pedir ministerios cuando ellos fueron cobardes, traidores. Bajo su responsabilidad está la caída de Morales”. “La renovación del MAS se va a potenciar para que continúen al mando nuestro presidente Luis Arce y David Choquehuanca. Nosotros vamos a apuntalar y ejecutar que el artículo 168 de la Constitución Política del Estado se aplique para que sean candidatos una gestión más, del año 2025 al 2030”, aseguró. Grupos En tanto, un asambleísta del MAS que prefirió guardar su nombre en reserva, para evitar censura o cuestionamientos, ratificó que en el MAS hay corrientes. “Dentro del MAS hay corrientes internas que siguen a Choquehuanca, a Morales, los renovadores o los autoconvocados que quieren tener mayor participación en el Gobierno, pero al parecer el expresidente no entiende que hay libertad de pensamiento, diferencias”. Otros recordaron incluso a la denominada “generación Evo”, que gozó de privilegios en los mandatos del expresidente. Injerencia “Sobre su cuestionamiento al gabinete del hermano Luis Arce, cuando gobernaba Morales, éste siempre aclaraba a las organizaciones sociales, que no podían exigir la elección de sus ministros. ¿Por qué ahora empiezan a reclamar al Gobierno de Lucho la destitución de ministros o imposición de otros? No es nada sano entrar en la línea conspirativa contra nuestro propio gobierno que, lejos de apoyarlo, están atropellando con opiniones desesperadas como eso de averiguar sus prácticas, si éstas son como técnicos o políticos. Esa decisión deberá estar enteramente en manos del presidente Luis Arce, les guste o no”, refiere un dirigente. El pasado domingo, Morales dio a conocer que, luego de la primera reunión de coordinación, se decidió anular la existencia de bloques o corriente internas que promocionan de manera particular las candidaturas de Arce, David Choquehuanca o Morales, al advertir que aquellos militantes que impulsan esas tendencias serán considerados como traidores dentro del Instrumento Político. Cuestionan el rol de David Choquehuanca En los últimos días, Evo Morales y otros dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) atacaron y cuestionaron de manera artera o tramposa al vicepresidente David Choquehuanca, por la presencia de la denominada “generación Choquehuanca” al interior del partido azul. “Nosotros nunca instruimos a ningún compañero que vaya a hacer campaña por Evo presidente. Lucho también aclaró que nunca instruyó y sospechosamente aparece bloque Choquehuanca, David presidente, error garrafal”, sostuvo Morales en su programa de RKC. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, restó importancia al bloque Choquehuanca y que sería un fracaso. “Román Loayza ha fraccionado, ha querido hacer su propia estructura, Alejo Véliz ha hecho su propia estructura, siendo del instrumento político de MAS y así muchos. Damián Condori ahora está de gobernador, pero ahí termina su carrera porque sabemos que no va a poder cumplir con las exigencias que tienen nuestros compañeros de base”, declaró. Pero García fue más allá, incluso cuestionó el rol de Choquehuanca. “Ésa es la duda que tenemos todos los compañeros, lo que me han hecho notar y me han hecho conocer, de que hay un vacío, hay un vacío como vicepresidente. Realmente es el primero que debería de salir a la palestra para defender a nuestro Presidente, pero no lo hace”. Exministros de Evo en campaña La vieja guardia, los exministros de Evo Morales, son los que promueven y buscan el retorno del expresidente al poder, porque será la única forma de que vuelvan al poder, sostienen analistas. Recordaron que el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana habló sobre la conformación de un nuevo ejército para Morales. “Aquí vamos a formar el nuevo ejército de Evo Morales para los próximos 50 años. Aquí vamos a trabajar de día y de noche escuelas de formación política”, sostuvo la exautoridad en un encuentro del MAS. “Como se ve, ya está trabajando, haciendo campaña para Morales”, indicaron.