A 75 días del secuestro en las Londras, las víctimas buscan que cinco acusados sean declarados en rebeldía





12/01/2022 - 08:23:39

El Deber.- Este martes se cumplen 75 días del violento secuestro a 17 personas en la propiedad Las Londras y solo existe un detenido en Palmasola por este caso. Sin embargo, hay cinco ordenes de aprehensión que no han sido ejecutadas y la defensa de las víctimas busca que estos sindicados sean declarados en rebeldía por el juez de Guarayos, Roberto Hurtado, quien lleva adelante la causa. Raquel Guerrero, abogada de los periodistas afectados, indicó que debido a que no se ha podido concretar la captura de los otros involucrados, pese a estar plenamente identificados, se está solicitando a la Fiscalía que presente la imputación formal ante la autoridad jurisdiccional. “Actualmente el investigador asignado de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) está realizando los informes sobre el caso, para después elevarlos ante la comisión de fiscales y sean ellos quienes presenten la imputación formal contra los cinco sindicados”, explicó. Guerrero comentó que luego de que se presente la imputación, se llevará una audiencia cautelar, donde el juez Hurtado deberá declarar en rebeldía a los acusados y solicitará sus arraigos. Además, se los notificará por edictos de prensa y posteriormente la autoridad jurisdiccional podrá determinar su orden de detención. “Como los imputados no estarán en la audiencia se le asignará un abogado defensor de oficio y el juez podrá declararlos en rebeldía. Después, ordenar su captura para que cuando sean aprehendidos lo deriven directamente al penal de Palmasola”, detalló. Hasta la fecha, Heber Sixto Canaza continúa siendo el único detenido en la cárcel por el secuestro de 17 personas (entre ellas periodistas, policías y civiles) en la propiedad Las Londras, del municipio de El Puente, en la provincia cruceña de Guarayos. La comisión de fiscales compuesta por Wálter Cisneros Colque, Delmy Guzmán Justiniano e Iván Quintanilla, que investiga este hecho violento, ha recolectado imágenes y filmaciones de las víctimas, donde se observa a encapuchados armados amenazando y disparando al aire y a las llantas de los vehículos de los secuestrados en Las Londras. Los delitos por los que se acusa a los secuestradores son lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia o portación de armas de fuego, tentativa de homicidio y amenazas. Los procesos por este caso avanzaron lentamente durante fin de año y principios de esta gestión, porque dos de los tres fiscales de la comisión se enfermaron de covid-19. De ellos, uno continúa en aislamiento. Por su parte el presidente de la Asociación Departamental de Periodistas, Roberto Méndez ve que existe “falta de voluntad política del Gobierno” para esclarecer el secuestro en Las Londras. Sin embargo, destacó el accionar de los fiscales que no pararon de investigar y recolectar más pruebas. “Si el Gobierno tuviera voluntad política hubieran realizado un mega operativo para por lo menos demostrar la intensión de capturarlos. Vemos buena voluntad de fiscales, pero no de parte de la Policía que depende de ministerio de Gobierno”, comentó. Méndez comentó que desde la Asociación de Periodistas solicitaron un informe sobre la “peligrosidad de los encapuchados” a los Comandos de la Policía de San Julián y de la Chiquitania, para que estos documentos sirvan como pruebas en contra de Canaza, quien solicitó su libertad, pero fue negada por el juez en una audiencia.