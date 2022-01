Compensación por gasoducto no llegó a 4 pueblos indígenas





12/01/2022 - 08:19:50

Página Siete.- Cuatro pueblos originarios: Yuracaré, Yuqui, Mojeño y Movima quedaron fuera de la compensación económica por la construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba, observó la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Areas Protegidas (Contiocap). YPFB Transporte S.A. compensó con 1,6 millones de dólares las comunidades de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba por impactos socioambientales derivados de la construccióndel gasoducto. El vocero de la coordinadora, Alex Villca, informó a Página Siete que estos cuatro pueblos son los que han habitado ancestralmente en el trópico de Cochabamba y que han sido reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) 2009. “Son estos cuatro pueblos los que en primera instancia serían los que tienen el derecho propietario colectivo como TCO, por lo tanto estos pueblos tendrían que ser tomados en cuenta en primera instancia para cualquier tipo de compensación por el gasoducto que pasa por su territorio”, precisó. Para Villca, es lamentable que estos pueblos indígenas hubiesen sido excluidos y en su defecto se tome como único sector beneficiario a las seis federaciones del trópico. “Esto deja entrever que se estaría cometiendo una actitud de racismo, discriminación y autoritarismo, por eso es que no entendemos de otra manera que los pueblos milenarios que habitaron este territorio no hubiesen sido tomados en cuenta. La sociedad debería rechazar”, dijo. Agregó que la exclusión contraviene la Constitución Política del Estado, los tratados y leyes internacionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Villca también sostuvo que llama la atención que el proyecto del Gasoducto Carrasco- Cochabamba se remonta a 2008, pasaron 13 años y recién sale la compensación En 2008, la entonces Transredes (hoy YPFB Transporte) firmó un acuerdo de compensación con la Coordinadora de las Seis Federaciones por impactos socioambientales derivados de la implementación del Gasoducto Carrasco-Cochabamba. El artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos establece que hay entidades del Estado están obligadas a precautelar que las compensaciones se ejecuten y materialicen en un plazo de 15 días luego de acordado el monto.



Los desembolsos Recursos YPFB Transportes informó que los impactos socioambientales fueron identificados en el Proceso de Consulta y Participación finalizado en diciembre del 2007, realizado por el entonces Ministerio de Hidrocarburos y Energía.



Avance La compensación financiera de $us1,6 millones será invertida por las comunidades campesinas en estaciones de servicio de provisión de gas natural, gasolina y diésel que beneficien a la zona con el 50% otorgado en diciembre de 2021; queda pendiente el desembolso del restante 50%, condicionado al avance físico y financiero de los proyectos, indicó.