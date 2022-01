Actual Comandante de la FAB fue uno de los que autorizó el vuelo que aprovecharon López y Murillo para salir del país





12/01/2022 - 08:11:45

Erbol.- El actual Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Marcelo Juan Heredia Cuba, fue uno de los militares que autorizó el vuelo del avión FAB-046 del 5 de noviembre de 2020, el mismo que fue aprovechado por los exministros Luis Fernando López y Arturo Murillo, para salir del país, según documentación a la que accedió este medio. Según un informe, en fecha 5 de noviembre de 2020 se presentaron en instalaciones del Grupo Aéreo “Mixto” cuatro pasajeros, el exministro de Defensa Luis Fernando López, el exministro de Gobierno Arturo Murillo, el exministro de Economía Branko Marinkovic y un funcionario del Ministerio de Defensa, para ser transportados desde el aeropuerto de El Trompillo hacia Puerto Suárez. El despegue se realizó a horas 12:52 pm. Asimismo, el documento señala que el vuelo de retorno se realizó a horas 16:40 pm en la ruta Puerto Suárez-El Trompillo con los siguientes pasajeros: el exministro de Economía, Branko Marinkovic, y el personal del Ministerio de Defensa. Es decir que al regreso ya no se encontraban en el avión los exministros López y Murillo, según el informe del Comandante del Grupo Aéreo Mixto de Santa Cruz, emitido el 22 de septiembre de 2021. De acuerdo con la documentación, la solicitud de dicho vuelo fue realizada el 4 de noviembre de 2020 y el mismo se autorizó al día siguiente por el entonces Jefe de la Sección OPS del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Boliviana (EMGFAB) y el jefe del Departamentos III Operacionales del EMGFAB, quien era el general Marcelo Heredia, actual Comandante de la FAB. Este medio trató de comunicarse con el general Heredia, sin embargo, no respondió los mensajes. De acuerdo con información que brindó la fuerza anticrimen en 2020, Murillo y López salieron del país ese 5 de noviembre por un punto no autorizado en la frontera entre Puerto Suárez y Corumbá en Brasil, justamente después de haber sido trasladados en el vuelo desde El Trompillo. El exministro Manrikovic explicó que López lo había llamado para hacer una inspección en el Mutún, que está en la región de Puerto Suárez, y que le sorprendió ver en el vuelo a Murillo, porque el tema no de era de su área. Aseveró que en realidad en el viaje sólo estuvieron él con Murillo y López. Negó que haya estado presente un funcionario del Ministerio de Defensa, como señala el informe. Marinkovic contó que, para el regreso de Puerto Suárez, López le indicó que vaya al aeropuerto y los espere ahí, pero los entonces ministros de Defensa y Gobierno no aparecieron. Dijo que se comunicó con Murillo y éste le dijo que emprenda el viaje sin ellos. Marinkovic aseveró que recién en el vuelo de regreso empezó a pensar: “por ahí estos tipos no vuelven”. A raíz de la salida irregular del país de Murillo y López, la Fiscalía de La Paz inició un proceso contra el exdirector de Migración Marcel Rivas, quien se encuentra acusado por este caso y detenido preventivamente, en la cárcel de San Pedro desde el 21 de noviembre de 2020. Murillo tomó la ruta de Panamá rumbo a Estados Unidos donde actualmente se encuentra detenido por los delitos de soborno y lavado de dinero, debido a la compra de gases lacrimógenos en 2019. Sobre el paradero del exministro López la fiscalía informó en la gestión pasada que el mismo se encontraba en Brasil y se encontraban tramitando su extradición. Ambas exautoridades tienen en su contra varios procesos judiciales y órdenes de aprehensión. La pasada semana, el expresidente Evo Morales anunció que entregaría al Presidente, Luis Arce, documentos sobre quienes ayudaron a fugar a Murillo y López del país.