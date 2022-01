Contagios en grupo etario de 0 a 4 años se duplicó de diciembre a enero en La Paz





11/01/2022 - 21:19:07

La Alcaldía de La Paz informó este martes que los contagios entre los infantes de cero a cuatro años, en el municipio paceño, se duplicaron entre la semana epidemiológica 52 (última de 2021) y la primera semana de este 2022, de 10 a 21 contagios, por lo que se recomendó ampliar la vacunación anticovid. “En el grupo etario de cero a cuatro años no había casos (en la primera semana de noviembre) y se elevó a 10 casos en la última semana del año 2021. Tenemos casos en este grupo que no están dentro de los grupos etarios que están recibiendo la vacuna”, afirmó el director municipal de Salud, Rubén Gerónimo. Según el reporte municipal comparativo de los casos Covid-19 por grupo etario, en la semana epidemiológica 44, la primera semana de noviembre de 2021 (entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre), no existían contagios en este grupo de infantes, luego en la semana 45 se presentó tres casos. A partir de ese periodo de tiempo, los contagios de la población de este rango de edad crecieron a cinco en la semana 46, redujeron a dos en la semana 47, volvió a subir a cuatro en la semana 48, se mantuvo en la 49, aumentó a ocho en la 50, disminuyó a siete en la semana 51 y subió a 10 casos en la 52, entre el domingo 26 de diciembre de 2021 y el sábado 1 de enero. Ante este aumento de los contagios en este grupo etario, Gerónimo considera que la vacunación anticovid debería ampliarse como ocurre en otros países de la región. “En Chile por ejemplo y en Perú ya se está vacunando a este grupo etario”, agregó. Los contagios de la Covid-19 también subieron en los otros grupos poblacionales de la urbe paceña, pero sobre todo en tres rangos de edad entre la semana 52 y la primera de este año. En el grupo etario de 25 a 29 años, los contagios aumentaron de 207 a 296; en la categoría de 30 a 34 años subió de 197 a 333 y en el rango de 60 a más años se incrementó de 257 a 326 casos. Ante esta escalada de contagios en la cuarta ola de la pandemia, Gerónimo exhortó a la población de La Paz a mantener las medidas de bioseguridad y a vacunarse en los diferentes puntos móviles y fijos que habilitó la municipalidad paceña. Con estas acciones se evitará la propagación de la Covid-19, en las ámbitos laborales y familiares, como los que ocurrieron en semanas pasada con los niños de cero a cuatro años, un sector de la población que no está dentro de la vacunación anticovid, dijo el Director de Salud. “Es de mucha importancia la vacunación. Se ha visto que un año atrás la gente estaba en busca de oxígeno, en busca de terapia intensiva en mayor proporción que la actual gestión. Es importante también las medidas de bioseguridad, que respetemos todos el distanciamiento social, el uso de barbijo, alcohol en gel y ventilar nuestros ambientes”, remarcó.