Tiktoker mexicano afirma que donó un riñón a la madre de su novia y ella se casó con otro al mes





11/01/2022 - 19:53:19

RT.- Un 'tiktoker' mexicano se ha popularizado en las redes sociales tras afirmar que donó uno de sus riñones a la madre de su novia, y que ésta poco después decidió terminar el noviazgo para casarse con otro hombre. "Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes", dice la leyenda del video publicado la semana pasada en la cuenta de TikTok de Uziel Martínez. El material audiovisual ya ha obtenido más de 16 millones de visualizaciones en cinco días, y muchos de los internautas han expresado solidaridad al 'tiktoker', a quien algunos lo califican como un "gran ser humano". "Esto te enseña a que no hay que darlo todo en una relación", "al menos una parte tuya siempre estará cerca de ella", "si tú hubieras echo eso por mi madre, yo me hubiera casado contigo, te hubiera mantenido y dedicado el resto de la vida a hacerte feliz", son algunos de los miles de comentarios. Aunque también hay quienes se muestran escépticos con la afirmación de Martínez y piden que enseñe la cicatriz de la cirugía a la que se sometió para donar el órgano. En otros videos, Uziel insiste en la veracidad de su historia, así como también dice estar bien, que no tiene nada en contra de su exnovia y que no tiene ningún problema. @uziel.ms #desamor #medejo #novios #girlfriend #fakelove #2022 #fyp #parati ♬ favourite crime austin city limits - zoe (taylor’s version)