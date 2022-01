Gerardo García dice que en el MAS se percibe vacío y silencio de Choquehuanca





11/01/2022 - 18:50:08

Erbol.- El vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS, Gerardo García, manifestó que dentro del instrumento político se han generado “dudas” respecto al rol del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, puesto que han percibido que existe un “vacío” y “silencio” de su parte para defender al presidente Luis Arce. “Eso es la duda que tenemos todos los compañeros, lo que me han hecho notar y me han hecho conocer, de qué hay un vacío, hay un vacío como vicepresidente. Realmente es el primero de que debería de salir a la palestra al salir a la defensa de nuestro presidente, porque es el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo García en entrevista con ERBOL. Señalo que dentro del MAS existe extrañeza, por el “vacío” y “silencio” de Choquehuanca. “No sé a qué se debe”, manifestó el segundo en el mando del MAS. “Para mí, nuestro vicepresidente debería de salir a luz, a la palestra, defendiendo al Estado Plurinacional y el proceso de cambio, defendiendo a nuestro presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora”, afirmó García. Respecto a las especulaciones de que se estarían gestando bloques dentro del MAS para impulsar la figura de Choquehuanca, García dijo que habló personalmente con el Vicepresidente y que éste le dijo que no se prestará a esas iniciativas. Dijo que cualquiera tiene derecho a formar una estructura política, pero no de manera oportunista utilizando al MAS. Señaló que si Choquehuanca tendría esos planes, debería renuncia a la Vicepresidencia. García aclaró que en el MAS se busca tener muchos líderes y que Evo Morales no será eterno, sin embargo, los que buscan liderazgo deben “pagar la prueba”, tal como hizo el exmandatario con su “lucha por el país”.