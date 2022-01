Pacto de Unidad rechaza las sugerencias de retorno de exministros de Evo para el gabinete de Luis Arce





11/01/2022 - 18:42:00

El Deber.- El cambio de ministros del gabinete del presidente Luis Arce es un tema que tiene divididos a los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y los miembros del llamado Pacto de Unidad lo han hecho saber, después de que el ala dura del partido pidiera el retorno de exministros de Juan Evo Morales, mientras que otras, promueven nuevos rostros. En esa segunda línea, está numeral cinco de la resolución del Ampliado Nacional del Pacto de Unidad del 28 de octubre de 2020 que determina: “Conformar el gabinete con gente comprometida e identificada con el plan de Gobierno y (que) han estado frente de la dictadura, sin permitir el retorno de exministros, viceministros y directores del pasado para no cometer los mismos errores” del pasado. Así también lo hizo saber el diputado masista Rolando Cuéllar a EL DEBER. “Acá claramente hay una resolución del Pacto de Unidad, en la que ninguno del entorno de Evo Morales va a asumir el cargo en esta gestión y hasta el año 2025; ni como porteros van a entrar los exministros del expresidente Evo Morales”, expresó el parlamentario cruceño. Sus declaraciones están relacionadas con las versiones y pedidos de algunos sectores afines al Gobierno sobre un posible retorno del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el exministro de Gobierno, Carlos Romero, formen parte del gabinete 2022. Entretanto, se prevé que el próximo sábado 15 de enero, las bancadas de diputados y senadores del MAS, junto a organizaciones sociales, evalúen a los ministros y viceministros del presidente Luis Arce para proponer cambios. Por su parte, el senador masista Leonardo Loza, en varias oportunidades ha hecho referencia a la necesidad de contar con un gabinete ‘más político’. Como mencionó este martes, en entrevista con Unitel: “En algunos temas hemos retrocedido, así que para ese tipo de asuntos tiene que haber una evaluación política, una decisión política para no retroceder y no equivocarnos”. Sin embargo, Loza también señaló que la sugerencia de un gabinete político fue hecha de manera general y que no se han sugerido nombres para los nuevos puestos ni para los que deben irse. Del mismo modo, aseguró que la decisión final la tiene el presidente Arce y que la responsabilidad de los dirigentes termina “cuando se considera a quién se debería cambiar”, en función de la gestión que ha realizado a lo largo del año. El pasado 6 de enero, Arce había manifestado que no pensaba hacer modificaciones en su gabinete. A través del vocero presidencial, Jorge Richter, se hizo hincapié en que el Gobierno prioriza su trabajo en la lucha contra el coronavirus y la reactivación económica.