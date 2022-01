BCB y la ASFI recuerdan que está prohibido el uso de criptomonedas en Bolivia para evitar estafas





11/01/2022 - 18:32:34

ABI.- El Banco Central de Bolivia (BCB), mediante un comunicado, informó a la población que se encuentra vigente la Resolución de Directorio N° 144/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, que prohíbe el uso, comercialización y negociación de criptomonedas en el sistema de pagos nacional, con el fin de evitar riesgos y estafas. La misma advertencia la hizo la ASFI. “El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 1670 y con el objeto de evitar riesgos, fraudes y engaños a la población en general, se encuentra vigente la Resolución de Directorio N° 144/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, que prohíbe el uso, comercialización y negociación de criptoactivos (monedas digitales o virtuales) en el sistema de pagos nacional”, apunta parte del comunicado. Asimismo, refiere que los criptoactivos no son una moneda de curso legal en el país, por lo que el BCB prohíbe su uso, comercialización y negociación, ya que implican potenciales riesgos de generar pérdidas económicas a sus operadores y/o poseedores. “Se recuerda que estas monedas digitales o virtuales, no son obligaciones reconocidas legalmente por personas jurídicas y/o entidades por lo que pueden ser utilizadas en actividades ilícitas penadas por ley”, acorta la misiva. De igual manera, las iniciativas privadas relacionadas al uso y comercialización de estos criptoactivos, no pueden ser canalizados a través del sistema financiero boliviano ya que no cuentan con la autorización del BCB ni de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La Resolución de Directorio N° 144/2020, además de prohibir el uso de criptomonedas, protege al público de riesgos, engaños y estafas a los que podría estar expuesta la población.