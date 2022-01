Luis Arce reivindica los beneficios de la hoja de coca y proyecta su industrialización





11/01/2022 - 12:48:08

ABI.- En el “Día Nacional del Acullico”, el presidente Luis Arce reivindicó los atributos y beneficios de la hoja de coca, un producto milenario que acompaña la cultura de los pueblos originarios del país. El jefe de Estado anunció que el Gobierno proyecta su industrialización, tarea que ya se está abordando en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo. “A través del Ministerio de Desarrollo Rural Tierras, a través de nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, nosotros continuaremos con la tarea de industrializar nuestra hoja de coca”, afirmó el mandatario en el acto conmemorativo que se desarrolló en el hall de la Casa Grande del Pueblo. Explicó que se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo en la implementación de una planta de producción de dentífrico hecho de coca. Dijo que ya existía un emprendimiento privado que comenzó con este proyecto; pero, debido a las políticas de reducción de la producción de la coca, se dejó sin materia prima a esa industria. Recordó que en las épocas ancestrales no había dentistas y la gente no sufría de afecciones bucales, ya que la hoja de coca, que era consumida por los habitantes, tiene un alcaloide importante que neutraliza las caries. Indicó que por ello se implementará esta industria de producción de dentífricos y otros productos, ya que la hoja milenaria contiene 14 alcaloides de los cuales 13 se pueden industrializar, y tienen aceptación en la medicina, nutrición y el cuidado de la salud de las personas. “Estar en un Día Nacional del Acullico representa reivindicar todo lo que representa los atributos y benéficos de nuestra hoja de coca, y que nosotros continuaremos apoyando”, aseveró. Destacó que los bolivianos y bolivianas, de forma diaria utilizan la hoja de coca porque se ha convertido en un producto importante que está presente en las reuniones de las organizaciones y en propia mesa familiar, debido a las importantes propiedades que tiene. Asimismo, el acullico representa el reconocimiento de esas propiedades en beneficio de la salud. El mandatario invitó a la población a revalorizar, apreciar y proteger la coca y el acullico, el boleo, cuya aceptación y practica fue creciendo paulatinamente en todas las regiones. Lamentó que muchos trataron de desprestigiar la hoja de coca con argumentos de odio y rechazo a las culturas que integran al país. “Se negó y humilló a nuestra wiphala al igual que al acullico, dejando en evidencia un resentimiento, relegando a gran parte de nuestra población boliviana que está acostumbrada al acullico; y el acullico ha trascendido, no sólo es un tema de la cultura occidental, sino que con diferentes nombres también en el oriente boliviano, se lo llama el boleo, y se ha sofisticado, además”, afirmó el Presidente. “Bolivia es un país que en su esencia conjuga tradiciones que lo hace único, enérgico y trascendental para el planeta, desde que el gobierno del proceso de cambio, asumido el 2006, hemos tomado las riendas del país y hemos empezado a reivindicar todo lo cultural y ancestral, todo lo que nuestros pueblos habían hecho y, entre ello, mediante la Ley 864 de diciembre de 2016, declaramos Patrimonio Inmaterial Cultural de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, el acullico”, aseveró. Participaron del acto del “Día Nacional del Acullico” varios ministros de Estado, dirigentes de organizaciones sociales, productores de la hoja de coca y diplomáticos internacionales.