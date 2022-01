En La Paz, los contagios de menores de 14 años se cuadruplican





11/01/2022 - 09:40:56

Página Siete.- En noviembre, el número de menores de 14 años que se contagiaron de la Covid-19 en La Paz fue de 248 y, en diciembre, llegó a 985, cuatro veces más. Cada vez, en el país, los niños y los adolescentes requieren más camas de internación y cuidados intensivos. Algunos pequeños perdieron la vida a causa del coronavirus. Según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, en noviembre, se contagiaron 248 menores de 14 años. De este número, tres tenían menos de un año; 21, de uno a cuatro; y 224, de cinco a 14 años. En cambio, en diciembre, la suma total fue de 985, cuatro veces más. De este total, 10 tenían menos de un año; 43, de uno a cuatro; y 932, de cinco a 14. Estas cifras van en aumento, en los primeros nueve días del 2022, ya se contagiaron, en total, 194 menores. El director del Hospital del Niño de La Paz, Alfredo Mendoza, dijo que recibieron más pacientes con coronavirus de lo habitual. “Actualmente,tenemos seis internados (menores de 14 años). Ellos están estables en la sala de covid. Ninguno fue vacunado. El 80% son menores de cinco años”, aseguró. Según Mendoza, los menores de edad fueron contagiados por sus padres o familiares cercanos. “Todos los niños que acuden con sintomatología consistente con coronavirus son sometidos a un diagnóstico. Se les toma las muestras y si los pacientes no necesitan internación, se hace un seguimiento domiciliario”, dijo. El Hospital de El Alto Sur recibió -la anterior semana- a dos niños de siete y 10 meses con problemas de respiración luego de contagiarse de Covid-19. Ambos fueron trasladados a la Unidad de Terapia Intermedia (UTI), informó Roberto Aranda, médico de este establecimiento de salud. “Los bebés se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, ambos llegaron al hospital con problemas respiratorios y tienen un tipo de neumonía atípica”, explicó. Además, el fin de semana, la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz hizo el levantamiento del cuerpo de un menor de 12 años que murió en su casa, ubicada en la avenida Periférica, sin signos de violencia. Según Cristián Copa, fiscal asignado al caso, la valoración médica señala “posible causa es el covid”. El representante del Ministerio Público explicó que el niño tenía sobrepeso, síntomas de la enfermedad y que algunos de sus familiares dieron positivo a la Covid-19. Mendoza explicó que la forma más sencilla de evitar el contagio es que los menores no salgan a la calle y que los padres se cuiden. “Si tienen más de cinco años, deben vacunarse y no descuidar las medidas de bioseguridad. Es un mito que los niños no deben usar barbijo; tienen que usarlo porque la transmisión de virus es vía aérea, deben lavarse las manos y evitar aglomeraciones. Esas medidas nos ayudarán a reducir la circulación del coronavirus”, dijo. El Hospital del Niño de La Paz tiene 15 camas de internación y la posibilidad de duplicar los espacios si se incrementa la demanda de casos positivos. Las unidades de terapia intensiva de este establecimiento están ocupadas por pacientes con y sin covid. “Ahora no tenemos camas de UTI disponibles porque están al 100% de su capacidad”, dijo. En Potosí, cinco dieron positivo a la covid, dos perdieron la vida. Huascar Cajías, jefe de Epidemiología del Sedes de esta región, dijo que uno de los internados es un bebé de 16 días. En Oruro, el Sedes reportó la muerte de un niño por covid y alertó el incremento de casos. Vacuna se aplica 42 días tras vencer covid Médicos recomiendan que los niños que superaron la Covid-19 deben esperar seis semanas antes de la aplicación de la vacuna anticovid. “Si el niño se enfermó, debería recibir la vacuna un mes y medio después de haber superado la enfermedad”, declaró el director del Hospital del Niño de La Paz, Alfredo Mendoza. “Debemos cuidarnos porque no llegamos al pico de la cuarta ola. Seguimos en escalada y, aunque tenemos muchos casos leves, igual los pacientes pueden saturar el sistema sanitario”, añadió el profesional. El coordinador del Sedes, de Cochabamba, José Sejas, coincidió en el tiempo de espera y agregó que “si el niño tiene síntomas gripales o está resfriado (no tiene Covid-19), tiene que esperar cuatro semanas o un mes para recibir la vacuna”. Añadió que es importante la vacunación en este grupo considerando el posible retorno a las aulas.