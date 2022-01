David Choquehuanca da positivo a Covid-19, a una semana de haber recibido la vacuna





11/01/2022 - 08:42:28

El Deber.- David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, dio positivo a Covid-19 este lunes, según confirmó el diario La Razón. La autoridad de gobierno se contagió días después de haber recibido la vacuna contra el virus. Fue el lunes 3 de enero cuando Choquehuanca recibió su primera dosis contra el virus, fue la vacuna de Sinopharm. El propio el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, fue el encargado de inyectársela. Durante el acto, hubo un pequeño ritual ancestral, mediante un sahumerio, en plena plaza Bolivia de la ciudad de La Paz, donde se encuentran desplegadas las brigadas de inmunización. El vicepresidente se inmunizó con la vacuna china, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la que se aconseja aplicar a personas mayores de 60 años, pues es la que menos efectos posteriores ocasiona en las personas. La situación se dio después de la polémica que envolvió a la autoridad por no haberse vacunado cuando le correspondía de acuerdo al grupo etario, tema que le valió críticas de la oposición. Con la confirmación de la prueba de antígeno nasal, esta sería la tercera vez que el presidente del Estado se contagia de Covid-19. Para superar la enfermedad en las anteriores ocasiones, la autoridad afirmó que comió pasto y tomó dióxido de cloro, así como recurrió a la medicina ancestral. “Yo he adquirido el coronavirus a mediados de 2020, he tomado dióxido de cloro. He combatido con medicina tradicional, la segunda vez también he superado con la medicina tradicional. Convoco a la población a que se proteja tanto con la medicina farmacológica como la medicina tradicional”, recalcó. Hay que recordar que, según la explicación de profesionales en temas sanitarios, la vacuna no impide que una persona se contagie, pero sí prepara al organismo en los tiempos señalados -esto es dos semanas después de la segunda dosis- para hacer frente a la enfermedad y que la persona contagiada no se vea afectada de manera grave. El 'vice' se vacunó con la primera dosis el 3 de enero de 2022. Diferentes sectores, incluso del MAS, cuestionaban que Choquehuanca no se hubiese vacunado y más cuando el carnet se convirtió en requisito para ingresar a instituciones públicas, privadas y para cumplir otras actividades. Desde el Gobierno nacional se justificó que el vicepresidente confía en la medicina natural. “Han hecho un sahumerio, el médico muy bueno, apenas he sentido, cuando me ha dicho que ya hemos terminado, He recibido la vacuna Sinopharm, tenemos que cuidarnos con las dos medicinas y cumplir con las normas que establecen ambas”, agregó Choquehuanca.