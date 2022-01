Añez: No tuve control total del gobierno, probablemente exministros negociaron con Evo





10/01/2022 - 16:32:59

Página Siete.- En entrevista concedida a Página Siete, la expresidenta Jeanine Añez sostuvo que nunca tuvo un control total de su gobierno. Manifestó que probablemente algunos de sus exministros negociaron con el exmandatario Evo Morales y su cúpula. “Nunca tuve total control del gobierno, siendo que se conformó este mismo en horas tras la renuncia de Evo Morales (…). Me duele decirlo, pero muchos de mis exministros y colaboradores probablemente negociaron con Evo y la élite masista”, afirmó la exjefa de Estado. Las negociaciones directas entre sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y los encargados de la pacificación es otra de las revelaciones que hizo Añez. También indicó que para acabar con los conflictos tuvieron que ceder a peticiones de organizaciones masistas, porque tenían los dos tercios en la Asamblea Legislativa. “Para llegar a estos acuerdos tuvimos que ceder muchas cosas solicitadas por los movimientos sociales y ante la Asamblea, Eva Copa igualmente (…). Varios de los negociadores, por pacificar el país con algunos sectores del MAS, no coordinaban directamente con mi persona. Fueron tiempos duros y de mucha tensión, muchos políticos, personas, ministros, autoridades en muchos casos actuaban independientemente”, señaló. Añez agregó que su expartido, Demócratas, se aprovechó de su falta de experiencia para gobernar el país. Además, que buscaron acuerdos y cedieron para gobernar. “Muchos de mi partido se aprovecharon de mi inexperiencia para gobernar este hermoso país. Aprovecharon de mi buena fe y pensar que todo se solucionaba conversando y cediendo. Pero eso queda como herida simplemente”, detalló. Añez es procesada por la vía ordinaria por los casos golpe I y II. Está sindicada por la presunta comisión de los delitos sedición, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.