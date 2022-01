Nelson Cox fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior





10/01/2022 - 16:09:57

Erbol.- Nelson Cox fue destituido del cargo de Viceministro de Régimen Interior y Policía, días después de desatarse una polémica por la contratación en la repartición estatal del abogado de la familia de Arturo Murillo. “El Ministro me acaba de informar que me han destituido”, confirmó Cox, quien indicó que fue notificado de la decisión mediante WhatsApp. Cox señaló que no fue informado de las razones de su destitución y aseveró que tampoco las consultará. La polémica surgió después de conocerse que Cox había gestionado la contratación del abogado Augusto Villarroel, quien antes había defendido a la familia de Arturo Murillo, lo cual generó críticas de parlamentarios de la oposición y también del oficialismo. Respecto a ese tema, Cox anunció que dirá la verdad en su momento. “Voy a hablar toda la verdad contra todos los que tiene que asumir responsabilidades”, afirmó, mediante contacto telefónico. Cox fue Viceministro de Régimen Interior desde junio de este año. Antes fue candidato a la Alcaldía de Cochabamba por el MAS y delegado de la Defensoría del Pueblo.