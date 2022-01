Quién es Sergio Garrido, el opositor venezolano que le arrebató la Gobernación de Barinas al chavismo tras 22 años en el poder





10/01/2022 - 09:40:57

Infobae.- Este domingo se repitieron las elecciones regionales en el estado Barinas en Venezuela, cuna del ex presidente Hugo Chávez y se mantuvo bajo el control de sus familiares desde el año 1998 cuando llegó a la Presidencia. El ganador de la contienda fue el opositor Sergio Garrido de 54 años con el 55,36% de los votos, ante el candidato del régimen de Nicolás Maduro y ex yerno de Chávez, Jorge Arreaza, quien obtuvo un 41,27% de los sufragios. El dirigente opositor, nació el 2 de noviembre de 1967 en Barinas, ciudad capital del estado que lleva el mismo nombre y comenzó su carrera política a los 16 años, cuando ingresó a las filas del partido Acción Democrática (AD). En ese partido de ideología socialdemócrata, ha ejercido cargos como secretario juvenil parroquial, municipal y regional; responsable de Educación Municipal del Buró Juvenil, secretario político del Comité Ejecutivo Seccional, secretario de Organización Seccional y actualmente es el secretario general seccional de AD. Además, fue secretario de la extinta Asamblea Legislativa y luego subsecretario del Consejo Legislativo. Posteriormente fue electo concejal durante la gestión de José Luis Machín como alcalde, en los años 2013 a 2017, y presidió la Cámara Edilicia del municipio Barinas en el período 2015-2016. En agosto declinó sus aspiraciones a la Alcaldía capitalina de Barinas y accedió a ser postulado como cabeza de lista para el Consejo Legislativo por las organizaciones que conforman el Frente Amplio y la MUD. Se desempeñó como coordinador regional del Frente Amplio hasta que se postuló como diputado al Parlamento del estado, donde resultó electo. Luego de que el régimen de Nicolás Maduro anulara las elecciones en la entidad, el pasado 21 de noviembre, debido a que el entonces candidato opositor, Freddy Superlano, quien llevaba la delantera en los votos, fuera inhabilitado por la dictadura chavista, al igual que a su esposa, Garrido se convirtió en el candidato por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para hacerle frente al desgastado Partido Socialista de Venezuela (Psuv) que tras 22 años en gobernando la entidad, la sumieron en la desidia y retroceso. Desde entonces, la región llanera, de gran potencial agropecuario, había sido manejada, en primera instancia, por el padre de Chávez, Hugo de los Reyes (1998-2008), y continuó con sus hermanos Adán (2008-2016) y Argenis (2017-2021), quien aspiraba a la reelección, pero renunció después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara repetir los comicios cuando el entonces candidato opositor Fraddy Superlano, lideraba los conteos. “La oposición ganó y no les gustó, porque tienen que seguir con la hegemonía y la dinastía de ellos”, dijo a la AFP Nelson León, profesor de música jubilado de 68 años, que votó en el casco central de la capital. El tribunal alegó que Superlano, que sumaba 37,6% de los votos frente a 37,21% de Argenis Chávez, estaba inhabilitado por investigaciones judiciales. Sin embargo, en esta oportunidad, la derrota para el chavismo fue mucho más contundente que en noviembre, puesto a que la diferencia de votos se incrementó, dejando en claro el descontento de la población con el chavismo. Arreaza de manera histórica, reconoció su derrota a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, siendo esta la primera vez que un chavista asume que perdió una elección, antes que el CNE oficializara los resultados. “Barinas querida. La información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV, indican que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios”, dijo el también ex canciller chavista, admitiendo su derrota.