Policías rescatan al piloto de una avioneta que aterrizó de emergencia antes de ser arrollado por un tren





10/01/2022 - 09:16:08

RT.- Policías del condado de Los Ángeles (California, EE.UU.) rescataron este domingo al piloto de una aeronave tipo Cessna 172, que se estrelló en el suburbio de Pacoima tras realizar un aterrizaje de emergencia, segundos antes de que esta fuera arrollada por un tren, informa la cadena CBS. De acuerdo a las autoridades locales, la avioneta perdió potencia minutos después de despegar de un aeropuerto en el Valle de San Fernando, obligando al piloto a realizar un aterrizaje forzoso alrededor de las 14:10 (hora local). No obstante, tras las maniobras, la aeronave terminó sobre las vías ferroviarias. Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022 Para fortuna del capitán, como se observa en las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales, este pudo ser liberado de la cabina momentos antes de que el tren colisionara con la avioneta. Tras su rescate, el piloto fue trasladado a un hospital local, donde se recupera de los cortes y traumatismos sufridos, que no ponen en riesgo su vida. No se reportan más heridos producto del siniestro. OMG—Train collides with a crashed plane just 2 seconds after @LAPDFoothill police pull the pilot from the wreckage earlier today. The bystander who recorded this was nearly hit by large flying debris. LAPD officer’s body cam further below👇—amazing heroism 🙏 https://t.co/HFbd47q9a0 pic.twitter.com/pJssGZsrPM — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 10, 2022 Hasta el momento, las autoridades de aviación estadounidense continúan con las investigaciones pertinentes para determinar las causas del accidente. #Photos of @LAFD January 9, 2022 response to small airplane down near #WhitmanAirport in #Pacoima.



ℹ️: https://t.co/sTIL5epueQ



NOTE: Images For Awareness Only, NOT in Public Domain. Contact Copyright Holder Rick McClure @Resqric For Any and All Publication Rights. pic.twitter.com/MpUvXa8k9X — #LAFD Talk (@LAFDtalk) January 9, 2022