Doble revés: La oposición venezolana gana el bastión donde el chavismo gobernó por 23 años





10/01/2022 - 08:01:52

VOA.— La oposición venezolana volvió a ganar este domingo la gobernación del estado llanero de Barinas, considerado un bastión del oficialismo por ser la región natal del expresidente Hugo Chávez Frías y donde su padre y dos de sus hermanos gobernaron durante los últimos 23 años. Sergio Garrido, candidato de la plataforma unitaria que se enfrenta al chavismo, por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, ganó la gobernación, de acuerdo con los resultados oficiales. “Barinas se levantó y desde Barinas, para toda Venezuela, van a ser la llama para la fe y la esperanza y la democracia. Triunfos pequeños como los de Barinas, serán grandes en el día de mañana (...) con elecciones, con el voto, que es la única arma que tenemos los demócratas", dijo Garrido, tras conocerse los resultados. “Esta victoria es de Dios y del noble pueblo de Barinas (…) Una vez que el señor Arreaza reconoce su derrota, también podemos anunciar que ganó el pueblo barinés, ganó la fuerza democrática, la oposición barinesa”, dijo Garrido, el gobernador electo, en una conferencia de prensa transmitida poco después de las 10:00 de la noche. Garrido celebró que la votación del domingo transcurriera “en paz y tranquilidad” y agradeció a la Fuerza Armada Nacional por haberse comportado “a la altura institucional” durante el proceso electoral. Dijo haber vencido “obstáculos” y “adversidades” en la campaña para lograr su triunfo. Jorge Arreaza, excanciller del gobierno de Nicolás Maduro, exyerno de Chávez y candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, reconoció su derrota en redes sociales antes de que el poder electoral publicara resultados. “La información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV, indican (sic) que, aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo barinés desde todos los espacios”, escribió el aspirante en Twitter. Al menos 607.000 barinenses estaban convocados a votar para escoger a su gobernador, luego que el poder judicial ordenara repetir la elección celebrada el 21 de noviembre. El candidato opositor, Freddy Superlano, derrotó entonces al aspirante a la reelección y hermano del expresidente Chávez, Asdrúbal Chávez. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia indicó que Superlano presuntamente estaba inhabilitado como candidato por la Contraloría General de la República por denuncias que todavía no se han oficializado. El margen que su triunfo fue mínimo, de solo 0,39%, de poco menos de 200 votos. El ganador de noviembre, sin embargo, respaldó durante la campaña a Garrido, quien asumió la candidatura opositora luego que el sistema de postulaciones del Consejo Nacional Electoral impidiera la inscripción de otros dos aspirantes al cargo por la Mesa de la Unidad Democrática, entre ellos la esposa de Superlano. “Donde empezó, termina” Juan Guaidó, líder opositor a quien 50 gobiernos del mundo reconocen como presidente encargado de Venezuela desde enero de 2019, valoró en su cuenta oficial de Twitter que Barinas es “ejemplo de lucha y resistencia”. “Donde empezó, termina”, escribió Guaidó, en referencia a cómo esa región llanera es considerada como cuna del chavismo. “Unidos vamos a defender la voluntad de una poderosa mayoría que no se rinde, ni lo hará, hasta ver de nuevo la democracia en Venezuela”, continuó el dirigente opositor. Antes de que Arreaza reconociera su derrota, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Barinas iba a “ratificar el camino de la democracia” y auguró una victoria oficialista “con el espíritu inmortal del comandante Chávez”. Otros líderes políticos de la oposición, como Luis Florido, destacaron cómo el oficialismo venezolano resultó derrotado a pesar de haber concentrado sus esfuerzos en lograr una victoria en un estado clave en sus orígenes políticos. “Trajeron la plana mayor del PSUV, a los gobernadores, autobuses, real parejo, ventajismo, pero no pudieron contra el pueblo de Barinas que se expresó y superó al autoritarismo. Tomemos nota de cara al futuro”, opinó en Twitter. La oposición criticó al gobierno nacional, primero, por haber presuntamente ordenado repetir las elecciones de noviembre, y, luego, por haber utilizado recursos y su poder institucional para favorecer al candidato promadurista. Pablo Andrés Quintero, politólogo, comentó a la Voz de América que la campaña electoral en Barinas fue “sumamente atípica” por el apoyo de toda la dirigencia política nacional a sus respectivos candidatos en un solo estado, así como por tratarse de una votación ya ocurrida hace menos de dos meses. Resaltó que Claudio Fermín, excandidato presidencial que también anhelaba ganar este domingo la gobernación de Barinas, fue “poco estratégico” al participar como aspirante independiente, en vez de sumar su escaso capital político a favor de la plataforma unitaria que, al final, triunfó. Quintero destacó que el candidato del chavismo, a pesar de haber sido canciller, demostró que es una figura que “no genera impacto” político, “ni fue lo suficientemente carismático” como para ganar en Barinas. Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, consideró que los grandes perdedores del domingo en Barinas fueron el chavismo y el abstencionismo. “No valió populismo, movilización oficial, desplazamiento militar, control institucional, ni ataques virulentos contra quienes querían votar. El voto de más de la mitad de los barinenses mató varios pájaros de un tiro”, analizó en Twitter.