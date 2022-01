Monseñor Centellas, contagiado de covid





10/01/2022 - 07:38:42

Correo del Sur.- No hay comunicado oficial, pero varias voces dentro de la misma Iglesia católica señalaron que la principal autoridad de esta institución religiosa, el arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, fue afectado por el coronavirus en esta cuarta ola en la que difícilmente se pueden hacer cumplir las medidas de bioseguridad dentro de los templos. CORREO DEL SUR intentó comunicarse insistentemente con Centellas y su entorno cercano el fin de semana, pero no obtuvo respuesta, después de versiones extraoficiales sobre un posible contagio de él y el arzobispo emérito de La Paz, Edmundo Abastoflor. La Arquidiócesis de Sucre no emitió ningún comunicado en sus cuentas oficiales en redes sociales y la misa en la Catedral Metropolitana ayer la ofició el padre Hugo Mejía que tampoco supo confirmar la información.