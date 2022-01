Cierran la Gobernación del Chaco por contagio masivo de covid-19





10/01/2022 - 07:34:08

El País.- A través de un comunicado firmado por el ejecutivo regional del Chaco, José Luis Ábrego, se confirma el cierre de las puertas de esa institución, debido a la detección de decenas de casos covid-19 reportados en los últimos días. La gobernación ya no atenderá al público a partir de este lunes 10 de enero. “(…) de acuerdo a las últimas instrucciones del ejecutivo regional, José Luis Ábrego, comunica a la población en general que como medida para prevenir, paralizar el avance, la propagación y contagio del coronavirus, se suspende la atención al público desde el lunes 10 de enero hasta el viernes 21 de enero de 2022, disponiéndose la continuidad de trabajo a puertas cerradas”, comunica la parte central del documento. Según la información de la oficina de comunicación de la entidad, son al menos 23 casos de contagios positivos presentados los últimos cuatro días. Esa situación despertó la alarma de los responsables de salud de la institución que derivó en asumir la decisión de dejar de atender al público. “El índice de contagios es alto. Hasta yo estoy con covid”, afirmó el secretario regional de gestión institucional Miguel Salazar. Narró que en pasados días sostuvieron reuniones con sectores sociales para atender diferentes demandas. Y presumen que desde entonces los casos positivos se comenzaron a presentar. “Todos los días están saliendo entre 10 o más casos positivos. Se están haciendo testeos en todo el personal porque hay muchos que son asintomáticos. Lo que no queremos es que cualquiera del público entre a la institución a realizar algún trámite y salga con covid. Sería muy irresponsable”, afirmó Salazar. Los casos positivos se comenzaron a presentar los últimos días de la semana anterior. Un funcionario habría sido el primer caso, luego de haberse reunido con organizaciones sociales. Un día después de sostener reuniones internas del personal, comenzaron a presentarse varios casos. “Fueron diez casos al siguiente día, y en los próximos cuatro días se sumaron varios de diferentes unidades de la entidad”, contó Salazar. Los positivos se presentaron en la secretaría de desarrollo social, en recursos humanos, en ventanilla, entre otros. Las personas que son detectadas positivas pasan a realizar sus servicios desde casa con la modalidad de teletrabajo. Hasta este domingo, se conoce que el ejecutivo regional José Luis Ábrego está sin contagio y acudirá de manera regular a prestar sus servicios en la institución. Aunque este medio insistió en comunicarse con su persona, no atendió los mensajes ni las llamadas realizadas. Segundo cierre de oficinas El presente cierre de la institución al público es el segundo que se asume en el actual mandato de Ábrego como ejecutivo regional, de acuerdo a la información de carácter público. La primera ocasión se produjo en mayo de 2021 a las pocas semanas de haber sido posesionado en el cargo las actuales autoridades políticas del Gran Chaco. El comunicado de entonces señalaba que la atención al público en general se suspendía desde el miércoles 19 al viernes 28 de mayo, por lo que las actividades normales se retomaron el lunes 31 del mismo mes. El motivo fue similar: presencia del brote de coronavirus covid-19 en el Gobierno regional del Chaco. Las áreas de servicio social y salud continuaron brindando servicios. Mientras que algunas direcciones y unidades que no podían suspender funciones, procedieron a seguir funcionando bajo la modalidad de teletrabajo. La agenda de Ábrego incluyó contactos En los últimos días de la anterior semana, el Ejecutivo regional realizó diferentes actividades públicas entre las que resaltó la presencia en actos celebrados por el Día de Reyes, el 6 de enero. Su presencia pública la hizo en contacto directo con menores de edad en barrios y comunidades de Yacuiba. En estos actos la autoridad procedió a la entrega de regalos y otros obsequios, junto a dirigentes de las distintas OTB.