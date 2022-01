Los bancos expandirán el crédito este año al reinvertir sus utilidades





10/01/2022 - 07:28:21

El Deber.- Terminó el 2021 con saldos positivos para el sector financiero. Al menos así lo asegura la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban). En su reciente informe, la entidad destacó el incremento de la cartera de créditos y aseguró que para este año ampliará la oferta crediticia para el público gracias a la reinversión de sus utilidades y la ampliación patrimonial de las financieras. “Gracias a la continua reinversión de las utilidades, el patrimonio de la banca alcanzó a noviembre de 2021 a $us 2.662 millones, registrando un crecimiento del 6% en los últimos doce meses”, señala Asaban en su reporte anual.

En el informe, la entidad destaca que este fortalecimiento patrimonial permitirá seguir con la expansión del crédito a los distintos sectores de la economía y contribuir al crecimiento económico. Con respecto a los indicadores de solvencia, el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) de los bancos múltiples se situó en 12% a noviembre de 2021, “lo que constituye un importante colchón al mantenerse por encima del mínimo regulatoriamente exigido”, se señala en el reporte. Otras cifras Uno de los datos que resaltó Asoban es que la cartera del sistema bancario alcanzó a $us 26.190 millones, lo que significa un crecimiento del 4% en relación a doce meses atrás, mostrando mayor dinamismo en los últimos meses. Mientras que el índice de cartera en mora a noviembre de 2021 llegó al 1,6%, manteniéndose en niveles reducidos. Por otro lado, los depósitos alcanzaron a $us 29.884 millones, lo que refleja un crecimiento del 9% con relación a noviembre de 2020.

“El dinamismo de los depósitos continúa siendo impulsado por caja de ahorro, vista y DPF, lo cual muestra que se mantiene la confianza en el sector bancario”, señala el informe de la institución. Según Asoban, el 64% de la cartera está destinada a los sectores regulados (sector productivo y vivienda de interés social), que supera el mínimo exigido (60%) para los bancos múltiples de acuerdo con la regulación vigente. “En efecto, el crecimiento de la cartera respondió en 75% a estos sectores, dando cuenta de que la banca continúa apoyándolos prioritariamente”, enfatiza. Jorge Velasco, especialista en el sector financiero, dijo que este año actuó con prudencia porque “la situación lo ameritaba”. Sostuvo que a lo largo del año realizó un papel importante a la hora de la reprogramación y refinanciamiento de la cartera de créditos. “Esta ha sido una de sus principales tareas en estos dos años, porque la economía lo exigía porque las empresas no han tenido buenos resultados por la pandemia, la crisis y la incertidumbre política”, dijo el experto. En este contexto, aseguró que los bancos tuvieron una buena reacción debido a que manejan los recursos del público. El experto en finanzas, Jaime Dunn, sostuvo que la banca es uno de los sectores más regulados y que cerca de un 60% de sus utilidades se destina al pago de impuestos y otras obligaciones. Pese a ello, sostiene que el sistema financiero es el único canal por donde se puede generar una reactivación económica. “Es el único mecanismo con el cual se lleva recursos a las empresas, por eso es importante que el sector mantenga su solvencia, pese a las políticas a las que está sujeta”, sostuvo. Agregó incluso que el sector tendría un mejor resultado sino estuviera reprimido por las normas. “En 2022 será importante ver cómo se tratarán las reprogramaciones de crédito”, dijo.