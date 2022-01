El fin de la mercantilización de los partidos está en manos del TSE





10/01/2022 - 07:02:20

Los Tiempos.- Con el cumplimiento de la adecuación de los estatutos orgánicos y documentos constitutivos de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas, Bolivia podría disminuir el número de representaciones políticas. Este aspecto se develará una vez que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presente su informe respectivo. La politóloga Patricia Velasco dijo que en la nueva adecuación de partidos y organizaciones políticas se observará la crisis de representación, falta de nuevos liderazgos, “mercantilización de la política”, acoso y persecución. “Es una situación vergonzosa en la política boliviana y parte de la culpa la tiene el MAS al aprobar la Ley de Partidos Políticos, que ha obligado ahora a ir a elecciones solamente con partidos y ya no con agrupaciones ciudadanas”, dijo. Recordó que en los últimos comicios se presentaron pequeños partidos políticos que hicieron alianzas convenientes para salvarse, pero también pusieron a disposición su partido. “Es una licencia para poder participar en política, ofrecen a varios interesados, y a eso se prestan cuotas de poder, negociaciones oscuras, incluido el tema de dinero, lo toman como una forma de negocio y ya no como la política al servicio de los intereses del país”, agregó. En ese contexto, el abogado y analista Paul Coca indicó que, aparte del MAS, hay otros partidos que por tradición e historia tendrían que llegar al mínimo de militantes. “Unidad Cívica Solidaridad (UCS) no creo que tenga problemas con las firmas, debido al repunte que ha tenido, pero ahí están, siempre ha habido partidos que alquilan siglas y todo. Si estos partidos que alquilan siglas no llegan al mínimo desaparecen, hay partidos que nunca se han ocupado de tener estructura, sino de ver la política como un negocio, y esta es una oportunidad de que den examen ellos”, indicó. Por eso, acerca de esa especie de “alquiler” de siglas políticas, sobre todo en las tres últimas elecciones nacionales, los analistas señalaron que el único riesgo de esos partidos es convertirse en una especie taxis. “¿Que significa? Eso lo que en su momento se llamó el taxi partido, es que alguien con interés electoral, interés político, con interés de entrar a la política pueda alquilar o pueda llegar a un acuerdo con ese partido y asumir una candidatura”, dijo Silva. Candidatos El MNR, desde 2002, presentó cinco candidatos; pero otros partidos, como la UCS, PDC, el FRI, entre otros, también ofrecieron sus siglas a personalidades que no militaban en sus filas. Recordó que para los comicios generales de 2019, Víctor Hugo Cárdenas, quien debía ir como candidato por el MNR, al final fue con UCS, toda vez que por el partido histórico movimientista fue Virginio Lema. Otra sorpresa fue la postulación de Chi Hyun Chung por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en los comicios anulados de 2019, pero para las elecciones de 2020, Chi Hyun Chung, fue propuesto por el Frente Para la Victoria. Hasta el 31 de diciembre de 2021, los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas tenían plazo para adecuar sus estatutos orgánicos, conforme a las disposiciones de la Ley 1096, Ley de Organizaciones Políticas (LOP). La citada normativa está compuesta por 105 artículos, cuatro disposiciones transitorias y una disposición abrogatoria. En relación a la norma que regulaba a las organizaciones políticas (la Ley de Partidos Políticos de junio de 1999), lo nuevo de la Ley 1096 es el énfasis que pone en la “democracia interna, elecciones primarias, el régimen de despatriarcalización, entre otros. “Habrá que esperar los resultados del Órgano Electoral, pero me parece que esta es una práctica indiscutiblemente importantísima, por dos razones: está enmarcada dentro de lo que establecía una ley que está dispuesta a definir la adecaución de los estatutos de los partidos políticos a las nuevas disposiciones normativas que tratan de incentivar la democracia interna y principalmente los modelos de despatriarcalización”, señaló el politólogo Marcelo Silva. El abogado constitucionalista y experto en temas electorales Paul Antonio Coca indicó que no es la primera vez que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas se adecuan a normativas nuevas, aspecto que sin duda significará la extinción de frentes que no cumplen con las exigencias. “Es algo normal en Bolivia, que algunos no lo recuerden es otra historia. En 1987 fue la primera gran adecuación, una nueva ley electoral y aparte de eso hasta esa época los partidos podían copiar los mismos nombres y colores de otros. Entonces, la primera adecuación fue en 1987, que otros partidos aparezcan con nombres de aquellos que ya estaban inscritos de manera inicial. Otra adecuación fue en 2003, donde debían adecuar normas estatuarias internas, recolección de firmas, todos los partidos ingresaban de cero con las firmas”, señaló. Agregó que ahora el cumplimiento de la adecuación determinará que algunos frentes políticos pierdan su personería jurídica. Necesidad El abogado Coca dijo que la readecuación también permitirá que algunas agrupaciones nacionales pasarán a ser partidos políticos, como el caso de los Demócratas de Santa Cruz. “Además, en lo que es la historia boliviana siempre nos muestra que en esta readecuación siempre van a haber partidos que no van a cumplir con los requisitos, por lo que van a tener que desaparecer”, afirmó. Por otra parte, dijo que las normas de los partidos políticos deben estar actualizadas a los nuevos cambios, a la nueva Constitución y a nuevas leyes. “Tiene que tener una cantidad actualizada de militantes que justifiquen que están vigentes y justifiquen por lo menos su existencia, tengan o no representación parlamentaria”, sostuvo. A su vez, el politólogo Silva señaló que para algunos partidos políticos la cuestión es establecer una visión de real de constancia de representación política. “Según se informó, no habrían podido ni siquiera convocar a la militancia, es decir, simplemente han sido reuniones de grupos de amigos y eso enmarca que los partidos políticos por lo menos teníamos inscritos, algunos de ellos están en obsolescencia, es decir, ya no representan a nadie, no representan nada”, manifestó. Agregó que si estos partidos “no han logrado adecuar sus estatutos, y no los cumpliesen, pero aparte de eso, en la próxima elección todos van a tener que estar obligados a participar, y no alcanzaran el porcentaje, no se olvide que en estas elecciones el requisito de alcanzar los porcentajes no estuvo vigente. A partir de las próximas elecciones todos tienen que participar y todos tienen que alcanzar un mínimo de porcentaje, sino pierden su personería jurídica’. Pero de esta nueva experiencia es probable el surgimiento de organizaciones políticas novedosas, con estructuras diferentes, que se conviertan en verdaderas escuelas de formación, promoción y rendición de cuentas de cuadros burocrático-políticos de mejor calidad, de mayor sensibilidad y de relación más franca con la sociedad. MAYOR OPORTUNIDAD PARA LAS MUJERES EN EL PARTIDO La politóloga Patricia Velasco dijo que en este proceso de adecuación, las organizaciones políticas deben considerar de manera explícita el tema de la “despatriarcalización”’, que tiene directa relación con el tema de género. La despatriarcalización deberá correr en el hecho de que en los estatutos de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberá incorporarse “un régimen interno de despatriarcalización para la promoción de la paridad y equivalencia, la igualdad de oportunidades y la implementación de acciones afirmativas, a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional”. Los objetivos principales del régimen de despatriarcalización son promoción de la paridad y equivalencia, igualdad de oportunidades, implementación de acciones afirmativas. Asimismo, deberá establecer acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política. Acciones afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de seguimiento de las mismas. Acciones para promover la igualdad de género. Mecanismos y procedimiento o reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política. Planes y programas para promover la paridad y la igualdad de género entre la militancia. DESIGNACIÓN EN ESTRUCTURA INTERNA En todas las instancias de la organización política, según su especificidad, se respetará la paridad y alternancia del 50% de mujeres y hombres. En la elección y periodo de mandato de las dirigencias que conforman su estructura orgánica. En la selección de delegaciones que participan en congresos, asambleas, convenciones, juntas o reuniones ordinarias y extraordinarias. PRINCIPIOS La nueva Ley 1096, al margen de la orientación ideológica que tenga cada partido, establece aspectos importantes que emergen de la Constitución de 2009. – Reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y de la democracia intercultural y paritaria en sus diferentes concepciones y prácticas. – Respeto a la plurinacionalidad y la diversidad cultural, jurídica, económica, institucional y lingüística de la sociedad boliviana. – Respeto a las cosmovisiones, sistemas, saberes, normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. – Respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. – Rechazo al racismo y toda forma de discriminación. – Rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer, y de manera particular al acoso y violencia política. – Rechazo a toda forma de disgregación o separatismo que atente contra la unidad e integridad del Estado Plurinacional de Bolivia. PARTIDOS DE ALCANCE NACIONAL De acuerdo con los registros oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Bolivia existen 11 organizaciones políticas de alcance nacional. El 27 de julio de 1987, la Sala Plena de la entonces Corte Nacional Electoral reconoció la personalidad jurídica de ADN. El 24 de octubre de 2018, el TSE otorgó la personalidad jurídica al MTS. El 7 de marzo de 2018, se reconoció a PAN-BOL. El 27 de julio de 1987, la CNE reconoció la personalidad jurídica del MNR. El 25 de mayo de 2004, Unidad Nacional es reconocido como partido político. En 1989, Unidad Cívica Solidaridad logró su personería jurídica. En 1987, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo su reconocimiento. El 30 de julio de 1989, el MAS tramitó su personería. El 27 de julio de 1987, el FRI logró su personalidad jurídica. El FPV fue reconocida en febrero de 2009. En 2013, los Demócratas se convirtió en partido político.