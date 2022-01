Evo califica de error garrafal al Bloque Choquehuanca





10/01/2022 - 06:43:43

Página Siete.- Evo Morales, presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), contó que en la reciente reunión que sostuvieron el Pacto de Unidad, la COB y otros sectores decidieron vetar los bloques que promocionen a alguno de los líderes de ese partido. En ese marco, el exmandatario aseguró que el denominado Bloque Choquehuanca es un “error garrafal”. “Nosotros nunca instruimos, nunca dijimos a ningún compañero que vaya a hacer campaña por Evo, Evo presidente. Lucho también aclaró nunca, pero sospechosamente aparece Bloque Choquehuanca, David Presidente, error garrafal”, aseguró Morales en su entrevista semanal con la RKC de los cocaleros. El denominado Bloque Choquehuanca emergió desde el seno del MAS después de las elecciones subnacionales de marzo de 2021. Sus impulsores señalaron entonces que se inspiraron en el Vicepresidente porque es un líder serio, que respeta a las bases y al factor orgánico (es decir, lo que se decide en los ampliados). El foco de ese grupo está en Santa Cruz y tiene presencia en al menos otras tres regiones. “Ya no queremos ser más, como dice el hermano Choquehuanca, llunk’us de nadie. El MAS creció, el hermano Evo nos ha enseñado. Queremos surgir, queremos ser líderes”, aseguró uno de sus impulsores el 8 de junio de 2021. Casi un mes después, el bloque pasó a denominarse Generación Choquehuanca. Quien dio cuenta de ese cambio fue el Vicepresidente, cuando el 1 de junio, en una entrevista con un canal de El Alto comentó que les pidió a los integrantes que no se denominen “bloque” porque suena a división. “Yo les he dicho que no llamen ‘bloque’ porque eso suena a división. Entonces me han dicho que se van a llamar ‘Generación Choquehuanca’”, comentó entonces el Vicepresidente al canal F10. Morales aseguró que le alegra que “la derecha” se divida, pero no que el MAS se fraccione. “No podemos estar con bloques ni grupos (…). Si alguien sigue con bloque, grupo, (diciendo) Evo presidente, David presidente, Lucho presidente, es un traidor y un divisor, está dividiendo y está traicionando. No se aceptan”, manifestó. El exmandatario señaló que la dirección del MAS decidió que en tres años habrá una reunión nacional, en la que se sentará las bases sobre cómo se elegirán los postulantes a presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Adelantó que, en el caso de la candidatura a la Presidencia, ésta se definirá en otra reunión y que, si en ese encuentro no se llega a consenso, se someterán a elecciones primarias. “(Habrá) otra reunión para definir quién es nuestro candidato. Ojalá sea de consenso y, si no es de consenso, nos sometemos, se someten a las primarias, si quieren ser candidatos”, manifestó Morales. El exmandatario expresó que con “algunos compañeros” ya está empezando a debatir lo que será “el programa para la segunda revolución democrática cultural”. Bloque, generación Emergencia El denominado Bloque Choquehuanca surgió después de las subnacionales de marzo de 2021.



Postura Los impulsores de ese bloque indicaron que respetan el liderazgo “indiscutible” de Evo Morales.



Nombre En julio se conoció que cambiaron de “bloque” a “generación”.



Prohibición Informaron que la creación de bloques o grupos está vetada en el MAS.