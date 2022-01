Un camión cuelga de un acantilado de 100 metros tras ser guiado por el GPS a una estrecha





RT.- Un camión que seguía las indicaciones de su GPS terminó colgando al borde de un acantilado de 100 metros de altura durante tres días, antes de ser rescatado, en la ciudad de Changzhi, provincia de Shanxi, en el norte de China. El incidente ocurrió el 1 de enero cuando un camión de carga intentaba pasar por una estrecha carretera de montaña, no obstante, su tamaño resultó ser demasiado grande. Un video compartido en las redes sociales muestra la posición del vehículo mientras los trabajadores intentan regresarlo a la carretera, trabajo que, con la ayuda de tres remolques pesados, culminó en tres días. ⚠️ a real cliffhanger: a truck stuck on a cliff-hanging highway in Pingshun County (平顺县), Changzhi city (长治市) of Shanxi (山西) since at least 8am Jan 1...



1/n pic.twitter.com/TpE78KcWis — Byron Wan (@Byron_Wan) January 5, 2022 El conductor explicó que terminó en esa vía porque su sistema de navegación satelital no estaba ajustado a rutas adecuadas para vehículos pesados. Cuando se percató de que no podría avanzar más, intentó dar marcha atrás y salir del camino extremadamente peligroso, pero como se trataba de una bajada, el camión se resbaló y se estrelló contra las barandillas de la carretera. Como resultado, las llantas delanteras quedaron fuera de la vía, al igual que todo el lado derecho de la cabina del vehículo. Sin embargo, el chofer y su acompañante lograron salir ilesos del camión y alejarse de la ladera de la montaña. El incidente provocó el bloqueo total de la carretera hasta el 4 de enero, cuando se reestableció su funcionamiento normal, según informaron las autoridades.



Sigue las indicaciones del GPS y queda varada en medio de una pista llena de esquiadores Confiar ciegamente en el GPS no siempre es una buena idea, como bien puede acreditarlo esta turista alemana que, tras seguir las indicaciones del sistema de navegación por satélite de su coche, terminó atascada en medio de una pista llena de esquiadores en una estación del Tirol, en Austria. El pasado domingo, la mujer se dirigía en su coche desde la localidad de Ehrwald al municipio de Seefeld in Tirol, cuando decidió atajar por la ruta más corta que le indicaba el GPS, sin percatarse de que se trataba de un sendero forestal sin pavimentar que cada invierno se convierte en una pista para esquiadores. Según medios locales, la mujer cruzó dos veces la pista y un carril de elevación, ignorando la presencia de los amantes de los deportes de invierno, así como varias señales de prohibido circular. Una turista alemana se quedó varada con su coche en medio de una pista llena de esquiadores después de seguir las indicaciones del GPS de su vehículo. pic.twitter.com/O0hs0bSWOY — RT en Español (@ActualidadRT) January 8, 2022 Finalmente, la camioneta de la mujer quedó varada junto a un restaurante de la estación. La conductora salió nerviosa del vehículo y pidió una pala a una empleada del establecimiento, Larissa Luttinger, que le recomendó ponerse en contacto con los propietarios de la estación para que le enviaran una máquina pisanieves que, finalmente, logró sacar el vehículo de la pista. Según Luttinger, es un "milagro" que la mujer no atropellara ni golpeara a nadie, ya que, al ser un día festivo, ese día había mucha actividad en las pistas de esquí.