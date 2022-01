Educación: Inscripción escolar para estudiantes antiguos es automática y el carnet de vacunación no es requisito





09/01/2022 - 09:24:50

ABI.- La inscripción escolar 2022 para estudiantes antiguos es automática en todas las unidades educativas del país y la presentación del carnet de vacunación contra el COVID-19 no es requisito para alumnos nuevos o que cambiaron de establecimiento, reiteró el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma. En entrevista con radio Cepra, la autoridad recalcó que los directores de colegios, en coordinación con las juntas escolares y los centros de salud, serán quienes determinen si se pasa clases presenciales, semipresenciales, a distancia o una combinación de esas modalidades, según las características de su región. Dijo que el objetivo central de aplicar esas modalidades y características es garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de todo el país. Asimismo, reiteró que, con ese objetivo, para las inscripciones escolares, cuyo inicio está previsto para el 17 de enero, no se exigirá la presentación del carnet de vacunación. Con relación al cronograma de inscripciones, Puma recalcó que los días 17, 18 y 19 de enero se habilitará este proceso exclusivamente para estudiantes nuevos; y los días 20 y 21 para aquellos que cambien de unidad educativa. “Con relación a los estudiantes antiguos, su inscripción es automática y solo deben asistir el primer día de clases a su centro educativo, programado para el 1 de febrero”, aseveró el viceministro. En esa línea, subrayó que los gobiernos municipales del país deben garantizar condiciones y esquemas de bioseguridad de las escuelas.