Construcción, comercio y minerales incrementaron su aporte tributario en 2021





09/01/2022 - 09:22:20

ABI.- El aporte tributario del sector de la construcción y obras públicas creció un 42%, entre enero y diciembre de 2021, respecto al mismo periodo de 2020, acompañado de otras actividades económicas como el comercio, que incrementó el pago de tributos un 16,7%; y minerales metálicos y no metálicos, un 182,7%, informó el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón. De acuerdo con un reporte del SIN, los resultados de la recaudación tributaria de 2021 por actividad económica muestran la reactivación y reconstrucción de la economía boliviana, en función de las medidas aplicadas por el Gobierno nacional desde noviembre de 2020. En montos, el sector de minerales metálicos y no metálicos generó una recaudación de Bs 1.003,7 millones en 2021 y de Bs 355,1 en 2020; construcción y obras públicas aportó Bs 1.273,9 millones en 2021 y Bs 897,1 millones en 2020; y el sector comercio, Bs 5.605,1 millones en 2021 y Bs 4.804,1 millones en 2020. “Los productos de minerales no metálicos incrementó su aporte tributario un 32,4 por ciento; es decir que en 2020 contribuyó con 311,8 millones de bolivianos y en 2021 con 412,7 millones de bolivianos”, apunta el reporte de la entidad tributaria. Por otro lado, explica que el aporte del rubro de transporte y almacenamiento creció un 8,5%, debido a que en 2020 reportó el pago de impuestos por Bs 1.323,3 millones y en 2021, Bs 1.435,3 millones. Petróleo crudo y gas natural aportó en la gestión 2020 Bs 1.487,6 millones y Bs 1.680,3 millones en 2021, con una diferencia porcentual positiva de un 13%. Electricidad, gas y agua contribuyó con Bs 1.336,6 millones en 2021 y Bs 1.141,6 millones en 2020, con un incremento de 17,1%.

Servicios a las empresas elevó su aporte un 16,8%, con un índice tributario de Bs 2.206,3 millones en 2021 y Bs 1.888,4 millones en 2020. Servicios comunales, sociales y personales elevó el pago de impuestos un 33,7%, debido a que en 2020 contribuyó con Bs 1.063,2 millones y en 2021 con Bs 1.421,4 millones.