Vocero propone democratizar instituciones de Santa Cruz para que el pueblo se beneficie de sus capacidades productivas y económicas





08/01/2022 - 11:31:50

ABI.- El vocero presidencial, Jorge Richter, propuso este sábado que las instituciones del departamento de Santa Cruz se democraticen para que el pueblo se beneficie con la redistribución de sus capacidades productivas y económicas. “Como bolivianos proponemos que haya una democratización de las instituciones en Santa Cruz, que puedan estar abiertas y participar los más de tres millones de cruceños y cruceñas, habitantes y estantes. Que haya una redistribución de sus capacidades productivas, económicas y de los excedentes del departamento en la sociedad. Que no haya exclusión de sectores”, dijo en una entrevista en el programa “Taypi” de Radio Kawsachun Coca. El representante estatal manifestó que el control que tienen las castas políticas, los clanes familiares y los poderes privados sobre las entidades cruceñas, que cuentan entre sus filas al gobernador Luis Fernando Camacho, provocan que el departamento de Santa Cruz tenga problemas en su desarrollo y la atención de urgencias inmediatas como la cuestión de la salud. Ritcher explicó que el tipo de modelo de trabajo empleado por esos grupos de poder está “agotado”, porque sus capacidades de administración han distorsionado lo que significa el manejo de las principales instituciones privadas cruceñas para beneficio personal. “Han distorsionado lo que es una mirada de desarrollo, una mirada inclusiva, una mirada de mejoramiento a favor de todos los sectores de una sociedad; y han hecho un claro utilitarismo de estas instituciones a favor de la representación político-privada que han construido. Entonces, no solo están en las instituciones como Cotas, Saguapac, etc., sino en los colegios de profesionales. La obra pública y la obra privada circulan entre los favores”, aseveró.