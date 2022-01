Andrónico Rodríguez no recibió ni una dosis contra el Covid-19, según el banco de datos del Ministerio de Salud





08/01/2022 - 06:42:54

El Deber.- Todos los altos cargos del Gobierno se vacunaron, sin embargo, el tercer hombre del país, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no figura en el banco de datos del Ministerio de Salud donde se publica y se puede verificar los nombres de los que recibieron las vacunas contra el Covid-19. EL DEBER ingresó los datos del presidente del Senado al portal del Ministerio de Salud, en la sección: “obtén tu nuevo carnet de vacunación”. Se intentó una decena de veces en las dos últimas jornadas y el resultado fue el mismo: “No encontramos personas vacunadas con la información ingresada”, lo que significa que Andrónico Rodríguez no recibió ninguna de las dosis de los inmunizantes. Su colega de Diputados, Freddy Mamani, sí lo hizo. Con el mismo parámetro de búsqueda se pudo constatar que el diputado paceño recibió una sola dosis de la vacuna Johnson & Johnson, se vacunó el 29 de julio del pasado año. En los nuevos carnets ya no figuran datos como el centro de salud dónde habría recibido la única dosis. Hace dos días, el presidente del Senado fue acusado por el dirigente gremial de El Alto, Antonio Siñani, de haber mentido sobre la presencia del virus en el país. El dirigente protestó porque ahora el Gobierno ha impuesto el carnet de vacunación. La respuesta que dio el presidente del Senado fue a través de su cuenta en Twitter, donde pidió que los dirigentes enfrenten la pandemia unidos. Hasta el momento, Rodríguez nunca informó si recibió la vacuna, tal como hicieron sus colegas, incluso Evo Morales que ya tiene tres dosis de la vacuna. “Es lamentable que haya dirigentes que con falsas acusaciones traten de desvirtuar el esfuerzo gubernamental y de todos los bolivianos para la vacunación. No son tiempos de desorientar a la población ni dividir, sino de trabajar unidos para enfrentar la pandemia y salvar vidas”, señala la publicación del senador del MAS en las redes sociales. El presidente Luis Arce, recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik V. La primera, el 24 de mayo y la segunda, el 22 de octubre del pasado año. El vicepresidente David Choquehuanca se vacunó el 3 de enero de este año con la china Sinopharm. En las cuentas personales de Rodríguez en Facebook y Twitter figuran fotografías en las que ni siquiera lleva el barbijo. En Navidad participó de un acto de masas donde entregó juguetes a los niños y estaba desprotegido.