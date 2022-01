El ala dura quiere a Quintana y Romero en el gabinete de Arce





08/01/2022 - 06:39:00

Página Siete.- Representantes de sectores sociales y parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) Cochabamba tuvieron una reunión en diciembre para evaluar al Ejecutivo. En ese encuentro, salió a relucir que exministros como Juan Ramón Quintana y Carlos Romero están entre los que el ala dura de ese partido quiere en el gabinete. El diputado oficialista Héctor Arce indicó que la decisión de cambiar ministros es atribución del presidente Luis Arce. Sin embargo, subrayó que las organizaciones que asistieron a la reunión de evaluación mencionaron a Quintana y a Romero. “Hay muchos nombres, pero no puedo decirlo. Hay sectores que sugieren el nombre de Juan Ramón Quintana, de Romero y otros, pero son sugerencias. No hay imposición porque tenemos claro que el cambio del gabinete es atribución del presidente Arce”, manifestó. El 30 de diciembre, hubo sectores y regionales del MAS Cochabamba que en ese encuentro evaluaron la gestión de Arce y sus ministros. En la cita también estuvieron presentes diputados y senadores de ese frente. Los dirigentes que participaron, en sus intervenciones, señalaron que el gabinete debe ser más político. Otro de los puntos que observaron es que, supuestamente, no hay detenidos por el caso “golpe de Estado”. “A mí me han sorprendido algunos ministros que dicen: Yo no soy político, soy técnico. A uno de ellos lo conozco, ni siquiera es técnico. Grave, no puede haber pues (…), es un gabinete político. Mi recomendación pública desde acá: hermano Lucho, si tiene que cambiar a ministros, cambiar es su responsabilidad”, dijo el líder del MAS, Evo Morales, durante en su intervención esa jornada. El jefe de bancada azul en Senado, Leonardo Loza, sostuvo que un gabinete político evitaría que el Gobierno retroceda en las decisiones que toma. Puso como ejemplo la implementación del carnet de vacunación, medida que el Gobierno pospuso, hasta 26 enero, en medio de rechazo de sectores que forman parte de la base social en la que se apoya el MAS. “Un gabinete más político podría tener una mejor evaluación sobre los conflictos sociales, cómo acercarse al pueblo para recibir sus sugerencias. También piden los sectores que el Ministerio de Justicia sea implacable con algunos hechos de corrupción”, detalló. Los nombres de los exministros Quintana y Romero, en la gestión pasada, también fueron propuestos por algunos sectores para ocupar despachos del gabinete. No obstante, se registró el rechazo de otros bandos, puesto que se cuestionó que conforman la cúpula que fue parte de la caída de Morales. MAS adelanta cambios El diputado Héctor Arce adelantó que el Presidente hará varios cambios en su gabinete. Afirmó que las sugerencias de los sectores serán escuchadas. “Se han hecho sugerencias (…). Lo que sí le garantizo es que va a haber bastantes cambios, eso yo le puedo garantizar, se va a hacer ajustes”, indicó. Se tiene previsto que los cambios se concreticen después del Día del Estado Plurinacional (22 de enero), fecha en la que solía renovar su gabinete Morales. Quintana no volvería Tanto el senador Leonardo Loza como su colega Arce coincidieron en que Juan Ramón Quintana es uno de los exministros que no entraría al gabinete del presidente Arce. Ello principalmente por dos razones: primero, “por su lealtad con Evo Morales”, y segundo, porque fue crítico en algunas intervenciones de la actual gestión gubernamental.