ATT sancionará a Amaszonas y velará que se compense al 100% de los pasajeros afectados por demoras





08/01/2022 - 06:23:17

ABI.- El director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Néstor Ríos, informó este viernes que la aerolínea Amaszonas debe compensar a aproximadamente 500 pasajeros afectados por la demora de cinco vuelos nacionales, además que se iniciarán las acciones para sancionar a la misma. “Vamos a buscar que el 100 por ciento de los pasajeros sean compensados. De oficio vamos a asumir las acciones. Hemos emitido una nota requiriendo información a Amaszonas para establecer la responsabilidad y las compensaciones que tienen que cumplir con cada uno de los usuarios”, dijo en una rueda de prensa. El jueves, cinco vuelos fueron demorados a causa del incumplimiento de pago de deudas por parte de la aerolínea Amaszonas a Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), dos en el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz, dos en el de El Alto y uno en el de Cochabamba. Adicionalmente, la autoridad aclaró que, producto de la información que se recabe por dicho incumplimiento, se iniciarán las acciones correspondientes, en el marco de la normativa, para sancionar a la aerolínea. “Las aerolíneas no pueden poner en riesgo la prestación de servicio, no pueden evitar realizar el servicio, más aún cuando, en conocimiento de las deudas y de los incumplimientos contractuales, han seguido vendiendo pasajes aéreos”, señaló. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, explicó que la aerolínea tiene una deuda de más de Bs 80 millones con seis entidades del Estado y con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión y Futuro de Bolivia. Al respecto, Ríos aclaró que la deuda de Amaszonas con la ATT data de hace más de 10 años y asciende a Bs 11,9 millones. “Hemos asumido diversas acciones de cobro, cuatro intimaciones, dos inspecciones in situ para lograr conciliaciones, una conminatoria de pago final y definitiva; al día de hoy (viernes) no se apersona a la ATT a realizar la cancelación de deudas. Esas deudas van a parar al Tesoro General (del Estado) para beneficio la población boliviana”, indicó.