A fines de enero definirán si se realiza la fiesta del Carnaval en Bolivia





08/01/2022 - 06:04:56

ABI.- La ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana, informó este viernes que esperarán hasta fines de enero para realizar una evaluación sobre la situación de la pandemia del COVID-19 y definir la realización o no de la fiesta del Carnaval en Bolivia. “Hasta finales de enero, ahí veremos si vamos a suspender o no; pero si va en aumento las cifras de contagio de este virus, nosotros tendremos que tomar la decisión de suspender los carnavales”, dijo a los periodistas. Aclaró que, en el marco de las autonomías, cada gobernación y municipio decidirá la realización de las actividades del carnaval en sus regiones, en caso de persistir el aumento de las cifras de contagios del COVID-19 será recomendable no realizar estas actividades porque primero está la vida. En el caso del Carnaval de Oruro, dijo que se tiene un Comité Interinstitucional conformado por entidades locales y nacionales, quienes evaluarán la situación de la pandemia en el momento. “Yo creo que vamos a hacer una evaluación, hay un Comité Interinstitucional del Carnaval de Oruro, donde está el Ministerio de Salud que constantemente está informando, con base en eso tomaremos decisiones a fines de enero, de llevar o no el Carnaval en Oruro, luego sigue en otros departamentos”, señaló. Agregó que, de forma periódica se realizan evaluaciones de las cifras de la pandemia, que en este momento está en aumento. “Tenemos tiempo todavía, casi dos meses para el tema del Carnaval, por el momento está tranquilo el departamento de Oruro, no tiene muchos casos; los departamentos que nos preocupan son Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y, por ende, La Paz”, acotó.