24 legisladores no se vacunaron contra el Covid-19; la mayoría son del MAS





08/01/2022 - 06:00:36

El Deber.- Pese a los decretos 4640 y 4641 que obliga a la portabilidad del carnet de vacunación y al llamado de las autoridades a la población para que se inmunice contra el Covid-19, 24 parlamentarios, entre senadores y diputados, no se vacunaron, según el portal del Ministerio de Salud, donde no figuran sus nombres. La mayoría de los legisladores que no se vacunaron pertenecen al oficialismo y los encabeza el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. “Nosotros tenemos centralizado (los datos) de quiénes no se han vacunado y quienes no tengan la vacuna seguramente decidirán asistir virtualmente (a las sesiones). Si quieren participar de manera presencial tendrán que presentar su prueba PCR”, había manifestado el presidente de los diputados, Freddy Mamani, quien dijo que la cantidad de diputados no vacunados alcanzaba al 2%. EL DEBER cruzó información del portal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el banco de datos del Ministerio de Salud sobre las personas que recibieron las vacunas e ingresados los datos de los 350 legisladores, se encontró que 24 no recibieron las vacunas. Esta cantidad representa el 6,8% del total de senadores y diputados. Son 72 senadores, entre titulares y suplentes, de quienes se ingresaron datos al banco del Ministerio de Salud. En el caso de los diputados, se revisaron 260 nombres y 18 de los parlamentarios supraestatales. El MAS es el partido que más legisladores tiene sin vacunar o cuyos nombres no aparecen en la búsqueda de vacunados en el portal de Salud. Asimismo, Cochabamba es el departamento que más parlamentarios “rebeldes” tiene. Son nueve los que no se vacunaron. Le sigue Santa Cruz, con cinco; La Paz cuatro; Oruro y Beni dos cada uno y cierran Chuquisaca y Potosí con un caso encada región. Los legisladores de Pando y Tarija son los únicos que se vacunaron todos, porque sus nombres están en el portal del Ministerio de Salud. A su vez, son tres senadores los que no se vacunaron, todos del MAS, uno de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, y los otros dos son de Oruro y Beni. En el caso de los diputados, son 21 los no inmunizados y en el MAS, con 15, está la mayoría; 12 uninominales y 3 plurinominales; de los 15 dos son titulares y 13 suplentes. En el caso de Comunidad Ciudadana (CC), son tres diputados plurinominales que evitaron la vacuna. En todos los casos son suplentes de La Paz, Oruro y Beni, respectivamente. La bancada de Creemos también tiene diputados que no se vacunaron, son dos plurinominales y un uninominal, en los tres casos son parlamentarios suplentes. La mayoría de los 24 parlamentarios no vacunados son mujeres, 13 en total y los otros 11 son varones. En todos los casos, el presidente de los diputados les ofreció sesionar de manera virtual, una facilidad que no tiene ningún funcionario público del parlamento, pues todos deben acudir a sus oficinas a trabajar. El diputado Beto Astorga (CC) lanzó la acusación contra el presidente de los Diputados, porque -en su criterio- las autoridades electas deberían dar el ejemplo en la vacunación y consideró una ventaja innecesaria para los que no quieren vacunarse.