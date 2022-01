Bolivia reportó este viernes 11.190 nuevos casos de COVID-19: Advierten que la cifra puede subir a 20 mil diarios





08/01/2022 - 05:37:11

El Reporte del Ministerio de Salud informó que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 11.190 casos este viernes; mientras que el Colegio Médico advirtió que las cifras pueden llegar a 20 mil diarios. Según el reporte, los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 3.830. Los decesos llegaron a 45 y los casos descartados a 12.847 durante esta jornada. Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 5.552 y 1.360 casos, respectivamente. Chuquisaca registró 1.074 casos; Tarija 993; La Paz 811; Oruro 538; Potosí 426; Beni 394; y Pando 42. El reporte añade que hay 100.147 casos activos. Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 664.009 de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 543.929 se recuperaron y hubo 19.933 decesos. Colegio Médico advierte que Ómicron podría duplicar cifra de contagios Erbol.- El Colegio Médico de Bolivia alertó este viernes, que con la presencia de la variante Omicron en el país, los casos diarios de Covid-19 podrían llegar a duplicarse y llegar a los 20 mil, si es que no se toma medidas de bioseguridad para evitar contagios. “Tal vez dupliquemos, según el comité científico nacional, dentro de las próximas dos semanas podemos llegar a tener hasta 15 mil, 20 mil casos en el país, si es que no tomamos medidas necesarias, porque ya sabemos que el Omicron ya está en Bolivia, por lo tanto hoy día necesitamos decirle a la población que esté informada, necesitamos que nuestra población sepa qué características”. Larrea señaló que, además, existe un subregistro, es decir, casos que no se han reportado, con los cuales se estima que se podrían pasar de 15 mil positivos al día. “Los días sombríos para Bolivia se vienen de aquí a 10 a 20 días, dónde vamos a pasar los 15.000 a 20 mil casos, si es que no nos comenzamos a otra vez a tener las medidas de bioseguridad y exigir en todo lugar el uso del barbijo”, recalcó. El presidente del Colegio Médico reafirmó que el barbijo es imprescindible y no se lo puede sacar ni en las oficinas, donde también han comenzado los contagios. “Todo mundo ha relajado el uso del barbijo y están otra vez comiendo entre compañeros y se están contagiando”, alertó. Como medidas para contener el incremento de casos, el ente colegiado sugirió que Santa Cruz ingrese en una cuarentena de siete días, mientras que en Cochabamba y La Paz deberían establecerse restricciones de circulación desde las nueve o 10 de la noche.